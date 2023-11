FC Bayern: Tuchel plant fest mit Kimmich

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat Joshua Kimmich für das Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Galatasaray Istanbul eine Einsatzgarantie gegeben. Kimmich hatte am Samstag beim 4:0 in Dortmund gefehlt und wird auch am Samstag gegen Heidenheim wegen seiner Rotsperre nicht dabei sein.