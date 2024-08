Champions League: VfB gleich zu Real, nur FC Bayern mit Heimspiel

In der reformierten Champions League bekommt es der VfB Stuttgart gleich am ersten Spieltag mit Titelverteidiger Real Madrid zu tun. Am 17. September (Dienstag) treten die Schwaben dabei im Estadio Santiago Bernabeu an. Von den fünf deutschen Teilnehmern hat lediglich der FC Bayern zum Auftakt der Ligaphase ein Heimspiel: Die Münchner treffen auf ihrer Reise zum „Finale dahoam“ am 31. Mai 2025 ebenfalls am 17. September auf Dinamo Zagreb.