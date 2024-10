Boniface trifft: Bayer schlägt auch Milan

Nach dem Traumstart in Rotterdam legt Leverkusen gegen die AC Mailand nach.

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat in der Champions League mit wiederentdeckter Spielfreude gegen die AC Mailand das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Nach dem Traumstart bei Feyenoord Rotterdam (4:0) legte das Team von Trainer Xabi Alonso durch das 1:0 (0:0) gegen den italienischen Spitzenklub im ersten Königsklassen-Heimspiel seit fast zwei Jahren nach.

Drei Tage nach dem Spitzenspiel bei Bayern München (1:1) zeigte die Werkself endlich die zuletzt vermisste Balance zwischen Offensive und Defensive. Victor Boniface (51.) traf zum Sieg. Im dritten Spiel der neuen Liga-Phase ist Bayer nun bei Stade Brest gefordert (23. Oktober), ehe es an die Anfield Road zum FC Liverpool geht.

Und anders als in München entwickelte Bayer von Beginn an Offensivgefahr. Viel war im Vorfeld über den biederen Auftritt des Meisters am vergangenen Samstag diskutiert worden. Mit schnellem Offensivspiel kam Leverkusen durch Boniface und Piero Hincapie (3.) diesmal aber gleich zu ersten Chancen. Die Führung durch Boniface wurde jedoch nach Videobeweis aberkannt, weil Flankengeber Jeremie Frimpong zuvor im Abseits gestanden hatte (21.).