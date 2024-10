Rose nach Niederlage: "Geben uns nicht geschlagen"

"Ich weiß nicht, was am Ende reichen wird, aber wir bleiben dran, wir geben uns nicht geschlagen", versicherte Rose. Auch Sportdirektor Rouven Schröder äußerte sich optimistisch: "Jetzt haben wir null Punkte nach zwei Spielen, was natürlich nicht gut ist. Aber ich glaube, dass noch keiner enteilt ist, noch keiner ist so weit in der Tabelle vor uns, dass wir uns nicht mehr qualifizieren können."