Bayern mit Goretzka und Sané

Trainer Vincent Kompany nimmt nach dem Bremen-Spiel vier Veränderungen in der Startelf vor.

Trainer Vincent Kompany nimmt nach dem Bremen-Spiel vier Veränderungen in der Startelf vor.

Insgesamt nimmt Kompany vier Änderungen in seiner Startelf vor. Eric Dier rückt in der Innenverteidigung für Min-Jae Kim, Konrad Laimer für Sacha Boey als Rechtsverteidiger und Leroy Sané in der Offensive für Kingsley Coman ins Team des Rekordmeisters.