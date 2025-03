BVB mit Ryerson - Kovac erwartet "harte Nuss"

Der BVB zeigt Ansätze eines Umschwungs. In der Champions League soll daraus eine handfeste Trendwende werden.

Der BVB zeigt Ansätze eines Umschwungs. In der Champions League soll daraus eine handfeste Trendwende werden.

Borussia Dortmund kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den OSC Lille am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) wieder auf Julian Ryerson setzen. Der norwegische Rechtsverteidiger nahm am Abschlusstraining teil „und ist einsatzbereit“, sagte Trainer Niko Kovac am Montag.