ManUnited-Star neckt Carragher

Lisandro Martínez stichelt nach dem Sieg von Manchester United gegen Sabah gegen die TV-Experten Jamie Carragher und Micah Richards.

Lisandro Martínez hat Jamie Carragher und Micah Richards nach dem Sieg von Manchester United gegen Sabah in der Champions League mit einer Spitze bedacht. Im Interview bei CBS Sports wurde der argentinische Verteidiger gefragt, welcher der Experten sein Liebling sei. Martínez nannte Thierry Henry – und sagte auf Carraghers Nachfrage nach den beiden ehemaligen Verteidigern: „Ich schaue mir Qualitätsspieler an, wissen Sie?“

Die Bemerkung sorgte im Studio für Gelächter und Applaus von Henry, Carragher und Richards. Als Richards anschließend wissen wollte, ob Martínez Carragher früher als Spieler verfolgt habe, legte der 28-Jährige nach. „Als Spieler? Ein guter Mensch, wissen Sie“, antwortete Martínez und brachte Carragher erneut zum Lachen.

Carragher hatte Martínez angezweifelt

Manchester United hatte Sabah am Donnerstag mit 4:0 besiegt. Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko und Martínez selbst trafen für den englischen Klub. Für den argentinischen Verteidiger war es der erste Treffer im Old Trafford seit seinem Wechsel zu United im Jahr 2022.

Carragher hatte die Eignung des damals neu verpflichteten Martínez als Innenverteidiger zunächst angezweifelt. Bei Sky Sports erklärte der frühere Liverpool-Profi damals: „Wir sollten Trainer oder Spieler nie zu früh beurteilen, aber ich bin überzeugt, dass das wegen seiner Größe in einer Viererkette nicht funktionieren kann.“ Martínez könne möglicherweise links oder in einer Dreierkette spielen, in der Premier League aber nicht in einer Viererkette, hatte Carragher weiter ausgeführt.

Im folgenden Jahr entschuldigte sich Carragher für seine Einschätzung. „Er ist ein Kämpfer und ein Anführer. Er und Casemiro sind die beiden Neuzugänge, die Manchester United verändert haben“, sagte er. Carragher ergänzte: „Also entschuldige ich mich bei Lisandro Martínez und den Manchester-United-Fans. Ihr könnt jetzt aufhören, mir deswegen zu twittern.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.