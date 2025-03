CL-Duell mit Bayer: Bayern wollen sich "nicht zurückhalten"

Der FC Bayern will in der Champions League gegen Bayer Leverkusen ein anderes Gesicht zeigen. Trainer Vincent Kompany aber betont, seine Mannschaft werde nicht schon „alles oder nichts“ spielen.

Der FC Bayern will im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen ( 21.00 Uhr im LIVETICKER ) ganz anders auftreten als bei der letzten Begegnung mit der Werkself in der Bundesliga. „Es geht nicht darum, sich zurückzuhalten“, betonte Alphonso Davies, „besonders nicht zu Hause. Wir spielen unser Spiel, wir gehen nach vorne, mit Enthusiasmus und Motivation.“

Beim 0:0 am 15. Februar in Leverkusen waren die Bayern offensiv historisch schlecht gewesen: Nur zwei Schüsse gaben sie auf das Tor der Leverkusener ab, die wenigsten seit dem Beginn der Datenerfassung 1992. Im Gegensatz zu den vorherigen Spielen in München war bei diesem Duell Leverkusen die dominierende Mannschaft gegen in die Defensive gedrängte Münchner.