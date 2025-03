Nicht Wirtz! "Er ist der entscheidende Spieler" bei Leverkusen

Showdown in der Champions League ! Der FC Bayern und Bayer Leverkusen kämpfen im Achtelfinale im deutschen Duell um den Einzug in die nächste Runde (Hinspiel, Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER) . Für SPORT1 -Experte Stefan Effenberg ist nicht Florian Wirtz der X-Faktor auf Bayer-Seite.

Bayern mit Respekt vor Leverkusen

Er fügte hinzu: „Wir sprechen immer über die Offensive mit Wirtz und Co., aber Xhaka ist der entscheidende Spieler.“ Zugleich machte sich der Ex-Profi Gedanken darüber, wie man den Strippenzieher am besten in Schach halten könne: „Vielleicht musst du zur alten Schule zurück und ihm einen auf die Füße stellen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.“

Für Effenberg ist es ein 50:50-Duell, in welchem Nuancen entscheiden werden. Dennoch verwies er darauf, dass bei den Bayern aufgrund der vergangenen dominanten 18 Monate großer Respekt vor dem Gegner herrsche. Schließlich wurde Leverkusen in der vergangenen Spielzeit ungeschlagen deutscher Meister, gewann den DFB-Pokal und kegelte die Münchener in der laufenden Saison aus dem Pokal. Allerdings haben sie derzeit in der Bundesliga acht Zähler Rückstand.