"Zukunft dieser Mannschaft": Bergomi schwärmt von Bisseck

Mit seinen Altstars um Francesco Acerbi und Henrich Mchitarjan stürmte Inter Mailand bis in das Finale der Champions-League, die nächsten Jahre des Vereins wird laut Giuseppe Bergomi jedoch der junge Deutsche Yann Bisseck prägen. "Mir gefällt er ungemein, ich erachte ihn als die Zukunft dieser Mannschaft", schwärmte die Mailänder Vereinslegende im Gespräch mit dem kicker von dem deutschen Nationalspieler.

Bisseck habe ihm "schon letztes Jahr imponiert", sagte Bergomi, in der abgelaufenen Spielzeit sei er "in puncto Taktik und Reife weiter gewachsen". Natürlich gebe es "hier und da einige Konzentrationsfehler, doch die sind für den Lernprozess ebenso wichtig - Bisseck ist 24 und spielt erst im zweiten Jahr in einem Top-Team."