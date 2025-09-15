BVB-Update zu Silva: "Wir denken nicht in Tagen und Wochen"

Luca Utz 15.09.2025 • 21:39 Uhr Vor dem Champions-League-Auftakt äußert sich BVB-Boss Lars Ricken zur Personalsituation. Dabei gibt er auch ein Update zu Fábio Silva, der immer noch auf sein Debüt wartet.

BVB-Geschäftsführer Lars Ricken hat vor dem Auftaktspiel in der Champions League gegen Juventus Turin ein Verletzungsupdate zu Emre Can und Fábio Silva gegeben.

„Das wird vor der nächsten Länderspielpause ein bisschen eng. Emre ist wirklich auf dem Weg der Besserung, ist schon auf dem Platz“, sagte der 49-Jährige vor dem Abflug nach Italien zum Zustand des Kapitäns.

Can fehlt Dortmund bereits seit der Klub-WM aufgrund von Adduktorenbeschwerden. Die nächste Länderspielpause steigt vom 09. bis 14. Oktober 2025.

Ricken beruhigt mit Guirassy-Vergleich

Auch bei Sommer-Neuzugang Silva werde man noch „ein wenig Geduld brauchen“, betonte Ricken.

„Das ist erstmal nicht schlimm. Wir haben das bei (Serhou) Guirassy gesehen. Er kam auch mit einer Verletzung“, erklärte der Verantwortliche zur Situation des Portugiesen, der ebenfalls mit Adduktorenproblemen kämpft.

Ricken führte aus: „Wir denken nicht in Tagen und Wochen, sondern langfristig in Jahren. Das war offensichtlich die richtige Entscheidung, dass wir bei Guirassy Ja gesagt haben. Alle unsere Transfers sind strategisch geplant. Wir fühlen uns mit dem Kader richtig wohl.“

Silva-Verletzung erst bei Medizincheck entdeckt

Dortmund hatte Silva wenige Tage vor Transferschluss von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet, seitdem wartet dieser wegen körperlicher Beschwerden noch auf sein Debüt im BVB-Trikot.

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach die Dortmunder Verantwortlichen erst beim Medizincheck von einer zurückliegenden OP des Stürmers erfahren haben sollen.

