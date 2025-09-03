BVB-Schock: Neuzugang fehlt offenbar noch wochenlang

Felix Kunkel 03.09.2025 • 15:51 Uhr Neuzugang Fábio Silva muss wohl länger als erwartet auf sein BVB-Debüt warten. Auch für den Klub kommt dies überraschend.

Neuzugang Fábio Silva könnte Borussia Dortmund offenbar noch deutlich länger fehlen als bislang angenommen. Laut der Bild gilt eine schnelle Rückkehr des 23 Jahre alten Angreifer als unwahrscheinlich.

Demnach bestehe die Befürchtung, dass Silva aufgrund seiner Adduktorenprobleme noch mindestens vier Wochen lang ausfällt. Damit würde der Portugiese auch den Auftakt in der Champions League bei Juventus Turin und mindestens drei weitere Ligaspiele verpassen.

Silva soll mit einer „hartnäckigen“ Adduktorenverletzung kämpfen, heißt es in dem Bericht weiter. Der BVB habe erst kurz vor der Verpflichtung von der Blessur erfahren, sich aber dennoch für den Transfer entschieden und an das Potenzial des Angreifers glauben.

Warten auf neuen BVB-Stürmer

Nun soll durch zeitnahe Untersuchungen die genaue Schwere der Verletzung ermittelt werden. Ursprünglich hatten die Schwarz-Gelben auf ein Debüt von Silva unmittelbar nach der Länderspielpause gegen den 1. FC Heidenheim gehofft.

Der 23-Jährige war am Freitag für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers nach Dortmund gewechselt. Beim 3:0-Sieg gegen Union Berlin am Sonntag stand er bereits nicht im Aufgebot.