Groß im Dortmunder Kader in Turin

SID 16.09.2025 • 20:14 Uhr Der Nationalspieler ist am Spieltag nachgereist und könnte doch zum Einsatz kommen.

Fußball-Nationalspieler Pascal Groß steht Borussia Dortmund beim Champions-League-Auftakt bei Juventus Turin am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) doch zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler, der aufgrund von Magen-Darm-Problemen zunächst in Dortmund geblieben war, ist am Spieltag nach Italien nachgereist und steht im Kader. Für die Startelf reichte es erwartungsgemäß nicht, stattdessen beginnen Felix Nmecha und Marcel Sabitzer im zentralen Mittelfeld.

Ebenfalls auf der Bank sitzt Jobe Bellingham, den Sabitzer am Vorabend noch als „guten Spieler“ und „guten Jungen“ bezeichnet hatte. Der Engländer sei „sehr lernwillig“ und habe „großes Potenzial“. Beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin setzt Trainer Niko Kovac aber auf die Erfahrung Sabitzers und Nmechas.