Bayern bietet sich 2028 wieder Chance auf „Finale dahoam“

Dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München bietet sich wohl bald schon wieder die große Chance auf ein „Finale dahoam“ in der Champions League. Für das Jahr 2028 ist die bayerische Landeshauptstadt mit der Allianz Arena der einzige Bewerber für die Austragung des Endspiels der Königsklasse. Dies teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag mit. 2012 hatten die Bayern im heimischen Stadion ihr berühmtes „Drama dahoam“ gegen den FC Chelsea erlebt. In der vergangenen Saison hatte Paris Saint-Germain in München gegen Inter Mailand den Henkelpott gewonnen.

Eine Entscheidung über die Vergabe wird das UEFA-Exekutivkomitee im September 2026 verkünden. Bis zum 22. Oktober hatten die nationalen Verbände ihr Interesse bekunden können. Die endgültigen Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 10. Juni 2026 eingereicht werden. Für 2029 stehen London und Barcelona als Interessenten bereit.