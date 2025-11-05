"Es ist frustrierend": Real-Legende Bale kritisiert Alonsos Taktik

Benedikt Lohr 05.11.2025 • 19:38 Uhr Gareth Bale kritisiert die Taktik von Real Madrid nach der Niederlage in Liverpool. Die Legende hat auch Xabi Alonso im Blick.

Gareth Bale hat nach dem Champions-League-Spiel zwischen Liverpool und Real Madrid deutliche Kritik an der Taktik der „Königlichen“ geübt - und damit auch Trainer Xabi Alonso ins Visier genommen.

Der frühere Real-Star zeigte sich im Studio des US-Senders CBS Sports enttäuscht vom Auftritt seines ehemaligen Klubs, der mit 0:1 gegen Liverpool verlor, und bemängelte vor allem die fehlende Kreativität und Zielstrebigkeit im Angriff.

„Es war ein wenig enttäuschend, dass es in diesem letzten Drittel nicht wirklich die Qualität gab, die man von den Spielern von Real Madrid erwartet.“ Bale führte die Probleme vor allem auf das Fehlen eines echten Mittelstürmers zurück, der im Strafraum als feste Anspielstation dienen könne.

Kylian Mbappé ist im Sturmzentrum bei den Königlichen gesetzt, jedoch nicht bekannt für brachiale Kopfbälle oder harte Zweikämpfe. Doch einen echten Mittelstürmer gibt es im Kader gar nicht. Alonso wollte im Sommer lieber Stars für andere Positionen und sah im Sturm wohl keinen Handlungsbedarf.

Bale vermisst bei Real einen Mittelstürmer

„Es ist frustrierend. Ich denke, das macht die Sache kompliziert. Sie sind eindeutig schneller als alle anderen auf dem Platz, aber sie müssten die Verteidiger noch auf eine andere Weise testen. Vielleicht tun sie es nicht, weil niemand im Strafraum auf die Flanken wartet. Vielleicht braucht man diese Nummer neun als Bezugspunkt“, so der ehemalige Flügelstürmer.

Die Einschätzung des 36-Jährigen reiht sich in eine wachsende Diskussion um Reals Offensivkonzept unter Trainer Xabi Alonso ein. Trotz namhafter Einzelspieler wie Mbappé und Vinícius fehlt es dem Team derzeit an Effizienz und Durchschlagskraft im letzten Drittel.

Bales Kritik deutet an, dass Real Madrid ohne klassischen Stürmer Schwierigkeiten haben könnte, sein Angriffspotenzial voll auszuschöpfen – und die Debatte um eine neue „Nummer neun“ dürfte damit neuen Schwung bekommen.