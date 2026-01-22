Eberl: Upamecano-Einsatz gegen Augsburg „eher schwierig“

SID 22.01.2026 • 06:01 Uhr Der Innenverteidiger war am Mittwoch angeschlagen, auch für Samstag werde es eng. Aufgebaut werden müssen auch Min-Jae Kim und Harry Kane.

Innenverteidiger Dayot Upamecano wird dem FC Bayern voraussichtlich auch am Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Ein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg werde „eher schwierig“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 2:0 (0:0)-Sieg in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise, den der Franzose krankheitsbedingt verpasst hatte.

„Er ist schon angeschlagen, aber unsere Ärzte sind gut. Schauen wir mal, was die zaubern können mit ihrem Zaubertrank“, sagte Eberl, der sich trotz „einer der trägeren“ Halbzeiten in dieser Saison letztlich zufrieden gab. Die direkte Achtelfinal-Qualifikation sei „unser Hauptziel“ gewesen, sagte der 52-Jährige: „Wir wollen versuchen, diesen zweiten Platz zu behaupten. Weil dann gehst du Arsenal aus dem Weg und hast bis zum Halbfinale im Rückspiel Heimrecht. Das ist ein ehrenwertes Ziel, was wir jetzt noch zu erreichen haben.“

Dafür würde bereits ein Remis im abschließenden Spiel der Ligaphase bei der PSV Eindhoven sicher reichen. Die Bayern sparen sich damit auch den lästigen Umweg über die Play-off-Zwischenrunde. „Das ist sehr wichtig, letztes Jahr haben wir das nicht geschafft“, sagte Torgarant Harry Kane, der den deutschen Rekordmeister mit seinen beiden Treffern (52., 55./Foulelfmeter) zum Sieg geschossen hatte.