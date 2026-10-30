Champions League: DAZN zeigt Konferenz am Dienstag kostenlos

Unter anderem ist im Rahmen des vierten Spieltags der Königsklasse der VfB Stuttgart im Einsatz.

Der Livestreamingdienst DAZN überträgt am Dienstag die Konferenz der Champions League für alle Fußballfans kostenlos. Unter anderem ist dann im Rahmen des vierten Spieltags der Königsklasse der VfB Stuttgart im Einsatz.

Ab 18.45 Uhr ist der VfB beim türkischen Klub Galatasaray Istanbul mit Leroy Sané und Ilkay Gündogan gefordert. In den Spätspielen empfängt Trainer Hansi Flick mit dem FC Barcelona Aston Villa und Leon Goretzka, Krisenklub Manchester United trifft auf die AS Rom, beim FC Villarreal ist Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu Gast. Das Topspiel zwischen Atlético Madrid und dem deutschen Rekordmeister Bayern München gehört nicht zur Konferenz, es läuft exklusiv bei Prime Video.

Um die Konferenz verfolgen zu können, genügt eine Registrierung bei DAZN. Ein kostenpflichtiges Abo ist nicht erforderlich.