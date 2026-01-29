Kovac geduldig mit Guirassy: "Werden ihm helfen"

SID 29.01.2026 • 05:36 Uhr BVB-Torjäger Serhou Guirassy agiert derzeit wenig glücklich, kriegt aber Unterstützung von Trainer Niko Kovac.

Wieder eine Großchance, wieder kein Treffer. Doch Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac bleibt auch nach der 0:2 (0:0)-Niederlage in der Champions League gegen Inter Mailand geduldig mit seinem aktuell glücklosen Torjäger Serhou Guirassy.

„Da muss er gegen ankämpfen und wir beziehungsweise seine Mitspieler werden ihm helfen“, sagte Kovac, der zuvor der guten Gelegenheit in der 11. Spielminute etwas nachgetrauert hatte. Freistehend konnte der Stürmer den Ball nicht richtig verarbeiten, die Chance verpuffte.

Pleite gegen Inter laut Kovac „nicht nötig“

Die Niederlage gegen Inter, die das Verpassen der direkten Achtelfinal-Qualifikation besiegelte, machte Kovac aber an der gesamten Teamleistung fest. „Ich hatte das Gefühl, dass wir zu viel Respekt hatten, was überhaupt nicht nötig war“, sagte der Kroate: „Klar, es ist Inter Mailand, aber wir haben auch Qualitäten.“