Trainer-Posse immer wilder!

Rücktritt auf PK - doch dann wird es noch bizarrer

Fenerbahce-Trainer Ismail Kartal verkündet nach dem Champions-League-Auftakt auf der Pressekonferenz seinen Rücktritt. Auch am Freitag geht das Hin und Her weiter. Der Klub gibt am Abend ein Statement ab.

Nächster Akt im Theater um Trainer Ismail Kartal bei Fenerbahce Istanbul: In einem offiziellen Statement hat der türkische Topklub am Freitagabend mitgeteilt, dass der 65-Jährige Cheftrainer bleibt.

Die Mannschaft werde die Vorbereitung auf das Spiel gegen Gaziantep FK mit einer Trainingseinheit am Samstag um 11.30 Uhr „unter der Leitung unseres Cheftrainers Ismail Kartal fortsetzen“, hieß es in der Mitteilung. Damit widersprach der Verein Medienberichten vom Nachmittag, die das Aus des Trainers verkündet hatten.

Kamuoyuna Bilgilendirme



Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.



Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/tY8sOFX6Kb — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 11, 2026

Kartal hatte am Donnerstag nach dem 1:1 gegen die AS Rom zum Auftakt der Champions League auf der Pressekonferenz überraschend seinen Rücktritt erklärt. Präsident Aziz Yildirim widersprach dem jedoch umgehend. Laut A Spor blieb Kartal am Freitag dem Training fern. Verantwortliche des Klubs sollen ihn dann zu einem persönlichen Gespräch zuhause aufgesucht haben. Zunächst wurde berichtet, es sei nicht gelungen, Kartal umzustimmen. Am Abend verkündete Fenerbahce dann allerdings die erneute Kehrtwende.

Ismail Kartal führte Fenerbahce in die Champions League Ismail Kartal führte Fenerbahce in die Champions League © IMAGO/Anadolu Agency

Kartal führt Fenerbahce in die Champions League

Kartal hatte den Klub aus der türkischen Metropole erst im Sommer übernommen und durch die Qualifikation erstmals seit 18 Jahren in die Königsklasse geführt.

Unmittelbar nach dem Remis gegen die Roma erklärte er auf der PK: „Ich habe heute Abend mein Amt niedergelegt. Ich habe diese Entscheidung getroffen, um meinem Verein den Weg frei zu machen […] und ich habe nicht die Absicht, jemals zurückzukehren.“

DEINE MEINUNG

Kartal offenbar von Flasche getroffen

Kurz danach stellte sich Präsident Yildirim vor die Presse. „Ismail Kartal bleibt weiterhin im Amt. Der Verein sollte unseren Trainer unterstützen. Bis zu meinem Ausscheiden ist Ismail Kartal Cheftrainer von Fenerbahce“, sagte der 73-Jährige.

Kartal habe ihm im Gespräch nach dem Spiel eröffnet, beim Stand von 1:1 von einer Flasche am Kopf getroffen worden zu sein. „Deshalb ist er verärgert. Das ist der Grund“, erklärte Yildirim und führte weiter aus: „Er spricht über den Vorfall mit der Flasche, über diesen Druck.“

Zudem forderte er die uneingeschränkte Unterstützung des Vereins samt seinen Anhängern gegenüber dem Trainer ein: „Man steht nicht zu ihm, indem man ihm eine Flasche an den Kopf wirft. Das ist eine Schande!“

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)