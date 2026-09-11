Leipziger nach Klatsche bedient

Nach der 1:4-Klatsche in Como haderten die Leipziger. Die Zweifel am neuen Trainer Martin Demichelis wachsen.

David Raum musste sich zügeln, um seine Enttäuschung nicht ungefiltert herausplatzen zu lassen. „Das ist beschissen. Das fühlt sich gerade echt kacke an. Wir haben heute ordentlich einen auf den Deckel gekriegt. Das war kein guter Auftritt von uns und wir müssen schleunigst etwas ändern“, sagte der Kapitän von RB Leipzig nach der herben 1:4 (0:2)-Niederlage zum Champions-League-Auftakt bei Como 1907 am DAZN-Mikro.

Man müsse sich „schleunigst zusammensetzen und gucken, was schief lief“, forderte Raum. Der Druck auf Trainer Martin Demichelis dürfte damit weiter steigen. Nach der 1:3-Pleite in der Bundesliga bei Werder Bremen kassierte der Argentinier bereits die zweite Niederlage in Serie. „Wir haben viele neue Spieler bekommen. Die brauchen noch Rhythmus, die brauchen noch Zeit“, sagte Demichelis.

RB: Bleibt Demichelis noch Zeit?

Ob ihm so viel Zeit bleibt, ist allerdings fraglich. Bereits nach dem schwachen Auftritt im Weserstadion waren kritische Stimmen laut geworden. Die Bild berichtete anschließend von internen Bedenken hinsichtlich der Verpflichtung des Argentiniers. Demnach seien Zweifel an seinen Ideen im Ballbesitz bereits während der Vorbereitung aufgekommen.

Auch Willi Orban sah nach dem schwachen Auftritt deutlichen Verbesserungsbedarf. „Wir brauchen mehr Zugriff gegen den Ball und mehr Intensität. Wir sind in einigen Momenten zu jugendlich. Das Gute ist, dass wir wenig Zeit haben. Wir müssen den Fokus jetzt auf Sonntag legen, um in der Bundesliga mehr Leistung zu bringen und auch drei Punkte zu holen“, sagte der Innenverteidiger.

Am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) geht es für die ambitionierten Sachsen gegen den Hamburger SV – und damit um eine möglichst schnelle Wiedergutmachung.