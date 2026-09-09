Traumtor! Presse feiert Adeyemi

Adeyemi: "Er war der Grund, warum ich hergekommen bin"

Karim Adeyemi feiert sein Startelf-Debüt in der Champions League für den FC Barcelona - und trifft traumhaft. Die Presse ist begeistert.

Hansi Flick warf beim FC Barcelona vor den Champions-League-Duell gegen Feyenoord Rotterdam die Rotationsmaschine an und nahm im Vergleich zum letzten Ligaspiel insgesamt fünf Änderungen in seiner Startelf vor. Unter anderem kam Karim Adeyemi so zu seinem CL-Debüt für die Katalanen.

Und der Flügelspieler zahlte das Vertrauen schnell zurück. In der 22. Minute traf Adeyemi aus knapp 20 Metern mit seinem schwächeren rechten Fuß traumhaft in den Winkel zum 2:0.

Karim Adeyemi trifft traumhaft Karim Adeyemi trifft traumhaft © IMAGO/ZUMA Press

Auf den Hinweis eines Reporters, dass ihm der Treffer mit seinem schwächeren Fuß gelungen sei, reagierte Adeyemi selbstbewusst: „Ich habe keinen schwachen Fuß.“

„Es war ein großartiges Tor“, lobte Mundo Deportivo im Nachgang. Die spanische Zeitung attestierte Adeyemi ein Debüt „im großen Stil“. Und auch beim Jubel glänzte der Deutsche, der seinem Tor mit einem astreinen Rückwärtssalto „die Krone“ aufsetzte.

Adeyemi begeistert die spanische Presse

Der ehemalige Dortmunder war für Anthony Gordon in die Anfangsformation gerückt und stürmt an der Seite von Lamine Yamal und Raphinha auf dem linken Flügel.

„Der deutsche Stürmer rechtfertigte Hansi Flicks Entscheidung mehr als ausreichend“, lautete das Fazit der Mundo Deportivo. In der 63. Minute wurde er dann durch Gordon ersetzt.

DEINE MEINUNG

Adeyemi schwärmt nach CL-Debüt

Adeyemi selbst zeigte sich nach seinem Champions-League-Debüt begeistert. „Es ist einfach ein Vergnügen, Teil dieses Teams zu sein“, sagte der Nationalspieler: „Wir haben meiner Meinung nach ein überragendes Spiel gemacht. Das fühlt sich wirklich gut an.“

Barca gewann am Ende mit 5:1. Die weiteren Tore erzielten Raphinha (3., 57.), Lamine Yamal (77.) und Gabriel Jesus (85.). Den Ehrentreffer der Niederländer markierte Sem Stejin (82.).

Flick hebt den Teamgeist hervor

Auch Flick hob nach dem Offensiv-Spektakel den Teamgedanken hervor. „Aber das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft auftreten, als eine Einheit“, sagte der Trainer.

In der Liga kam Adeyemi bisher in allen vier Spielen zum Einsatz. Seinen ersten Einsatz gegen Elche begann er direkt in der Startelf und fügte sich gleich mit einem Treffer ein. Danach folgten drei Einwechslungen und ein Assist für den elfmaligen Nationalspieler.

Der 24-Jährige hat mit Barcelona zudem große Ziele. „Jeder ist hungrig, wir wollen einfach alles gewinnen“, sagte Adeyemi. „Ich bin dankbar für diese Chance. Jedes Spiel macht einfach Spaß.“