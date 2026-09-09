Mbappé wird verspottet

Real Betis reagiert auf Ethan Mbappés Platzverweis mit einem Seitenhieb auf dessen Bruder Kylian. Der Torjäger der Madrilenen hatte zuletzt einen Elfmeter verschossen.

Real Betis hat Kylian Mbappé mit dem Platzverweis seines Bruders Ethan aufgezogen. Der jüngere Bruder des Torjägers sah am Dienstag beim 2:3 mit dem OSC Lille in der Champions League gegen Betis nach einem Ellenbogenschlag die Rote Karte.

Betis veröffentlichte daraufhin in den sozialen Medien ein Bild des Schauspielers Willem Dafoe, auf dem dieser entsetzt nach oben blickt, und schrieb dazu: „Immer wenn ein Mbappé die Worte Real Betis Balompié hört.“

Cada vez que un Mbappé escucha las palabras “Real Betis Balompié”: pic.twitter.com/HTqMf5HCCG — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 8, 2026

Mbappé verschießt Elfmeter – Bruder Ethan fliegt vom Platz

Mit dem Meme erinnerte Betis an den 1:0-Sieg gegen Real Madrid am zurückliegenden Freitag: Denn bei diesem Spiel hatte Kylian Mbappé einen Elfmeter vergeben.

Nun sorgte auch sein jüngerer Bruder Ethan Mbappé für einen unrühmlichen Höhepunkt. Der Lille-Profi geriet am Dienstag mit Betis-Spieler Natan aneinander, fuhr den Ellenbogen aus und traf seinen Gegenspieler am Kiefer, der daraufhin zu Boden ging. Während Mbappé vom Platz flog, gab es für Natan auch noch die Gelbe Karte.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.