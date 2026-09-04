Mourinho ärgert sich, Mbappé patzt: Dramatische Real-Niederlage

SPORT1 04.09.2026 • 23:10 Uhr José Mourinho kassiert mit Real seine erste Saisonniederlage. Kylian Mbappé scheitert vom Punkt, außerdem lassen die Königlichen lassen Top-Chancen liegen - und werden bestraft.

Real Madrid hat auch aufgrund eines verschossenen Elfmeters von Superstar Kylian Mbappé erstmals unter Trainer José Mourinho gepatzt. Der spanische Fußball-Rekordmeister verlor zum Auftakt des 4. Spieltags mit 0:1 (0:0) bei Betis Sevilla und wurde dabei für zahlreiche ausgelassene Top-Chancen bestraft. Mbappé scheiterte in der Nachspielzeit (90.+4) vom Punkt am starken Betis-Keeper Alvaro Valles. Den Nachschuss setzte Mbappé aus kürzester Distanz dann über das Tor.

Minutenlang wurde die Szene noch überprüft und gecheckt, ob Valles bei der Ausführung des Elfmeters einen Fuß auf der Linie hatte. Dem war offenbar so – der Strafstoß wurde nicht wiederholt.

Vermeintliches Traumtor zählt nicht – Mourinho verägert

Spät wurde auch noch ein vermeintliches Fallrückziehertor von Reals Carlos Espi nach Eingriff des Videoassistenten zurückgenommen (89.). Der Youngster hatte traumhaft getroffen, aber es lag eine Abseitsposition vor. Mourinho ärgerte sich an der Seitenlinie.

Die Königlichen verpassten den Sprung an die Tabellenspitze und sind mit neun Punkten Zweiter. Der punktgleiche und noch ungeschlagene FC Barcelona von Trainer Hansi Flick kann am Sonntag (16.15 Uhr) mit einem Sieg beim FC Valencia erstmals ein wenig wegziehen.

Real war in der ersten Halbzeit das klar bessere Team, betrieb aber Chancenwucher: Mbappé scheiterte aus kurzer Distanz an Valles (12.), wenig später traf Vinicius Junior den Außenpfosten (15.). Erneut Mbappé (42.) und Jude Bellingham (45.) verpassten vor der Pause das 1:0. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein ausgeglicheneres Spiel – und der Ire Troy Parrott (81.) traf zum Überraschungssieg für Betis.