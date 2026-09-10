Blitz-Rot! Foul nach 50 Sekunden

Mikulas Konecny erlebt einen sehr kurzen Champions-League-Abend. Der Verteidiger steht nicht mal eine Minute auf dem Platz und begeht direkt ein rotwürdiges Foul. Obendrein verliert sein Team das Spiel auf dramatische Art und Weise.

Das ging schnell: Mikulas Konecny von Slavia Prag hat beim Champions-League-Spiel gegen RC Lens (Endstand 2:3) nicht mal eine Minute nach seiner Einwechslung ein Foul begangen, das zu einem Platzverweis führte.

Zur zweiten Hälfte war der 20-jährige Außenverteidiger für den verletzten David Zima eingewechselt worden – in seiner ersten Defensivaktion kam er aber direkt deutlich zu spät. Am Strafraumrand foulte er Lens‘ Abdallah Sima – und das exakt 50 Sekunden nach Wiederanpfiff.

Mikulas Konecny verlässt gefrustet den Rasen Mikulas Konecny verlässt gefrustet den Rasen © IMAGO/CTK Photo

Nach Blitz-Rot: Prag gibt Sieg aus der Hand

Schiedsrichter Vassilis Fotias ließ das Spiel zunächst weiterlaufen. Doch kurze Zeit später schaltete sich der Video Assistant Referee ein. Fotias schaute sich die Szene erneut an und entschied sich anders: Er schickte den jungen Tschechen sofort wieder in die Kabine. Es war die schnellste Rote Karte für einen Spieler nach Einwechslung in der Champions League seit 34 Jahren.

Doch Slavia hatte die perfekte Antwort auf den Platzverweis: In der 51. Minute, nur zwei Minuten nach Konecnys Herausstellung, erzielte Danijel Sturm mit einem schönen Treffer das 1:0 für die Hausherren.

Ausgerechnet Sima, der quasi für Konecnys Platzverweis verantwortlich war, besorgte in der 73. Minute den Ausgleich für Lens. In der Schlussphase nahm die Partie dann richtig Fahrt auf: Zunächst brachte Sturm die Tschechen erneut in Führung (88.), doch Prag verspielte den Sieg in letzter Minute. Florian Thauvin (90+1.) und Ruben Aguilar (90+3.) drehten die Partie. Somit starten die von Ex-Frankfurt-Coach Dino Toppmöller trainierten Franzosen mit einem Sieg in die Champions-League-Saison.