Bayern? „Bestes Team der Welt“

Das Überraschungsteam der letzten Königsklassen-Saison muss zum Auftakt in München ran. Trainer und Spielmacher stapeln tief.

Die norwegische Überraschungsmannschaft FK Bodö/Glimt geht den Champions-League-Auftakt beim FC Bayern mit großer Demut an.

„Wir wissen, dass wir gegen das momentan wohl beste Team der Welt spielen. Das ist etwas Besonderes. Wir haben schon gegen viele gute Mannschaften gespielt, aber ich denke, sie sind die Besten“, sagte Trainer Kjetil Knutsen vor dem Duell mit dem deutschen Rekordmeister am Donnerstag (21.00 Uhr) in München.

„Perfekter Test für den Rest des Turniers“

Es sei „optimal, auswärts gegen das beste Team zu starten, denn dann wissen wir, wo die Messlatte liegt. Es ist ein perfekter Test für den Rest des Turniers“, sagte Knutsen. In der vergangenen Saison hatte sein Team vom nördlichen Polarkreis auf dem sensationellen Weg ins Achtelfinale unter anderem die Schwergewichte Manchester City, Atlético Madrid und Inter Mailand besiegt.

Dennoch sei „klar, dass wir alle einen Tag lang unser Maximum abrufen müssen. Unglaublich viele Spieler in unserem Team werden das Spiel ihres Lebens bestreiten müssen“, sagte der norwegische WM-Teilnehmer und ehemalige Frankfurter Jens Petter Hauge: „Hoffentlich gelingt es mehr Spielern von uns, ihr Maximum zu erreichen, und sie können nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen.“