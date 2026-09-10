Champions League heute: Como gegen Leipzig

Der Como 1907 empfängt heute den RB Leipzig. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr im Giuseppe Sinigaglia. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Como 1907 feiert heute Abend den ersten Auftritt der Vereinsgeschichte in der Champions League. Um 21.00 Uhr empfängt der italienische Debütant RB Leipzig im Giuseppe Sinigaglia.

Für Como ist es zugleich die erste europäische Saison des Klubs.

Como – Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : –

: – Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Como-Trainer Cesc Fàbregas steht mit seiner Mannschaft vor dem ersten internationalen Pflichtspiel des Vereins. Der frühere Mittelfeldspieler bringt dabei große Erfahrung aus der Champions League mit, stand selbst für Arsenal, Barcelona und Chelsea in diesem Wettbewerb auf dem Platz.

RB Leipzig: Demichelis gegen Fàbregas

Martín Demichelis trifft als Leipziger Cheftrainer auf Cesc Fàbregas, gegen den er als Spieler bereits in der Champions League antrat. Im Februar 2014 verlor Demichelis mit Manchester City gegen das von Fàbregas vertretene Barcelona 0:2.

RB Leipzig gegen italienische Gegner mit zwei Niederlagen

Die beiden bisherigen Champions-League-Spiele von RB Leipzig gegen italienische Mannschaften endeten jeweils mit Niederlagen: In der Ligaphase 2024/25 unterlag der Klub Juventus mit 2:3 und Inter mit 0:1. Zudem verlor Leipzig fünf seiner vergangenen sechs Auswärtsspiele in der Champions League und wartet seit dem Erfolg bei Crvena Zvezda im November 2023 auf einen Auswärtssieg in diesem Wettbewerb.

Wird Como 1907 gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

Champions League heute: Wo wird COM gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann mit einem kostenpflichtigen Abonnement bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Como 1907 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Como 1907 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.