Musiala? „Dann wird es Spaß machen“

Der FC Bayern München tritt beim Champions-League-Auftakt gegen Bodø/Glimt wieder mit Jamal Musiala in der Startelf an. Trainer Vincent Kompany gibt ein Versprechen ab - das sich bewahrheitet.

Der FC Bayern München hat mit einem besonderen Rückkehrer den Auftakt in der Champions League bestritten. Trainer Vincent Kompany setzte gegen den FK Bodø/Glimt wieder auf Jamal Musiala, der sein Startelf-Comeback feierte.

Jamal Musiala erstmals in dieser Saison in der Startelf

Für den Nationalspieler ist es in dieser Saison der erste Einsatz von Beginn an. In der Vorbereitung hatte er in zwei Testspielen mit „Absencen“ zu kämpfen gehabt, die auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind. Im Anschluss daran machte er die Diagnose öffentlich. Am Wochenende hatte er beim 0:0 auf Schalke bereits als Joker sein Comeback gefeiert.

„Es geht bei mir jetzt eigentlich nur über Leistung. Jamal hat sich diesen Einsatz verdient. Er hat sehr gut trainiert“, sagte Trainer Kompany vor Anpfiff bei DAZN. „Die Behandlung von Jamal ist von unserer Seite aus mit ganz viel Normalität. Dementsprechend bleiben es objektive Entscheidungen mit allen Informationen, die ich habe. Wenn alles gut läuft heute und er zeigt, was er im Training gezeigt hat, dann wird es Spaß machen für die Fans.“

Vincent Kompany freut sich über die Rückkehr von Jamal Musiala beim FC Bayern Vincent Kompany freut sich über die Rückkehr von Jamal Musiala beim FC Bayern © IMAGO/Bildbyran

Ausgerechnet Musiala trifft zur Führung des FC Bayern

Und Kompany sollte Recht behalten: Seinen ersten Startelfeinsatz in dieser Saison krönte Musiala mit seinem ersten Tor. In der 47. Minute reagierte er nach Konfusion im Strafraum der Norweger gedankenschnell und jagte den Ball mit einem satten Schuss in die Maschen.

„Das sind die Momente, die er braucht, um wieder da hinzukommen, wo er schon mal war“, sagte DAZN-Experte Michael Ballack. In der Halbzeitpause hatte er von Musiala eine erste Hälfte mit „Höhen und Tiefen“ gesehen. „Er ist bemüht, es klappt noch nicht alles.“ In der 65. Minute wurde Musiala für Ismael Saibari ausgewechselt.

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Kompany und Freund erklärten Musiala-Rückkehr

Kompany hatte zuvor betont, es bestehe kein besonderes Risiko, und auf die Rücksprache mit den Medizinern verwiesen: „Wir haben unsere Abläufe. Wir wissen, dass sich Jamal auf Leistung fokussieren kann. Hoffentlich geht das bald so in die Öffentlichkeit. Ich verstehe, dass er erstmal sein Talent wieder zeigen muss. Dann wird es irgendwann wieder normal.“

Sportdirektor Christoph Freund betonte ebenfalls: „Kein Risiko, sonst würde er auch nicht trainieren und nicht spielen. Das Thema kennen auch alle. Das können wir gut einschätzen. Wir sind sehr happy, dass er jetzt in der Startelf steht. Er hat in den letzten 14 Tagen gut trainiert. Es gab keine Vorfälle.“

Ballack sah darin einen großen Vertrauensbeweis des Trainers in seinen Schützling. „Man muss wieder Vertrauen in ihn haben. Aber er muss sich dem auch stellen mit allen Problemen, die er hat: Verletzungen, die Geschichte jetzt. Aber am besten kann man das auf dem Platz tun“, sagte Ballack vor dem Anpfiff.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.