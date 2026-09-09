Startelf-Premiere für VfB-Duo

Der VfB Stuttgart empfängt heute Viking FK. Der Anstoß ist um 18.45 Uhr in der MHP Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Viking erreicht als erst die vierte norwegische Mannschaft seit der Umbenennung der Champions League im Jahr 1992 die Gruppen- beziehungsweise Ligaphase des Wettbewerbs. Der VfB Stuttgart empfängt den norwegischen Klub heute Abend um 18.45 Uhr in der MHP Arena. Schiedsrichter der Partie ist Nenad Minakovic.

Champions League: So verfolgen Sie Stuttgart – Viking heute LIVE

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: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Startelf-Premieren für Demirovic und Leweling

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vertraut in seiner Startelf auf Ermedin Demirovic und Jamie Leweling. Für beide ist es in der laufenden Saison der erste Einsatz von Beginn an. Kapitän Deniz Undav, der zuletzt leicht angeschlagen (Achillessehnenprobleme) war, steht ebenfalls in der Anfangsformation.

Insbesondere Demirovic stand im Sommer aufgrund von Wechselgerüchten im Fokus, schließlich entschied er sich aber für einen Verbleib. Und Hoeneß weiß, was er an ihm hat. „Es hat sicher nicht geschadet, dass er so eine gute Einwechslung hatte“, sagte Hoeneß vor dem Anpfiff bei DAZN. Demirovic hatte beim 4:1-Sieg gegen den 1. FC Köln am Freitag als Joker sein erstes Saisontor erzielt.

„Er wird dieses Jahr eine gute Rolle einnehmen. Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Deswegen liegt es nahe, dann auch mal anzufangen zu rotieren. Wir sind in einer englischen Woche. Wir haben auch am Wochenende wieder ein intensives Spiel, da kann es gut sein, dass Dzenan (Pejcinovic, Amn. d. Red.) wieder ein wichtiger Faktor wird“, erklärte Hoeneß.

DEINE MEINUNG

Das ist unsere Aufstellung für die erste UEFA Champions League-Spiel gegen den Viking FK:



1 Bredlow – 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 8 Tomas, 9 Demirovic, 10 Führich, 11 El Khannouss, 18 Leweling, 21 Prömel, 24 Chabot, 26 Undav (C), 29 Jeltsch



Auf der Bank: 33 Funk – 2 Al-Dakhil, 3… pic.twitter.com/aBZHMYIp5p — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) September 9, 2026

Aufstellungen VfB Stuttgart – Viking Stavanger

Stuttgart : Bredlow – Jeltsch, Chabot, Mittelstädt – Leweling, Prömel, Stiller, Führich – El Khannouss, Undav – Demirovic

: Bredlow – Jeltsch, Chabot, Mittelstädt – Leweling, Prömel, Stiller, Führich – El Khannouss, Undav – Demirovic Stavanger: Östbö – Heggheim, Stensness, Daland, K. Haugen – Moi, Bell, Askildsen – Björdal, Christiansen, Tripic

Stuttgart will gegen den klaren Außenseiter einen positiven Start in den Wettbewerb hinlegen. Besonders im Fokus stand bei den Schwaben bisher noch gar nicht der neue Kapitän Deniz Undav. Stattdessen sorgte Rechtsverteidiger Josha Vagnoman für Wirbel. In der Bundesliga schaffte er in zwei Partien zwei Treffer und eine Vorlage. Gegen den FC Bayern unterlief ihm zum Start jedoch auch schon ein Eigentor. Dreht er nun wieder auf?

Viking bestreitet seinen ersten Auftritt im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League seit der Saison 1983/84. Damals schied der Klub bereits in der ersten Runde gegen Partizan Belgrad mit 1:5 in der Addition aus. Bjarte Aarsheim will als der aktuelle Trainer von Viking ein besseres Ergebnis erzielen.

Der VfB Stuttgart startet nach drei Niederlagen in Folge in die Champions League. Vier Europapokal-Niederlagen nacheinander hatte Stuttgart zuvor zwischen September und November 2007 in der Champions League verzeichnet.

Wird VfB Stuttgart gegen Viking heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird VFB gegen VIK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: VfB Stuttgart gegen Viking im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: VfB Stuttgart gegen Viking im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.