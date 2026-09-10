Stotterstart für Wanner und Co.

Beide frühen Champions-League-Partien am Donnerstag enden mit 1:1. Die PSV Eindhoven kann ihr Heimspiel gegen Donezk nicht gewinnen, Fenerbahce Istanbul erkämpft sich ebenfalls einen Zähler.

Die PSV Eindhoven hat einen Stotterstart in die diesjährige Champions League hingelegt. Gegen den ukrainischen Meister Schachtar Donezk kam der niederländische Titelträger um Ex-Bayern-Talent Paul Wanner, zahlreichen weiteren ehemaligen Bundesliga-Profis und Ex-Leverkusen-Coach Peter Bosz nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Auch die AS Rom holte mit dem 1:1 (1:0) bei Fenerbahce Istanbul nur einen Punkt zum Auftakt der Ligaphase und verspielte in der zweiten Halbzeit ihre Führung.

Paul Wanner und Eindhoven spielten nur 1:1 Paul Wanner und Eindhoven spielten nur 1:1 © IMAGO/ANP

Champions League: Roma und Eindhoven nur Remis

Die überlegene PSV, die am zweiten Spieltag (13. Oktober) bei RB Leipzig antritt, kam nach dem Rückstand durch Gleiker Mendoza (45.+1) dank Sergino Dest zum Ausgleich (48.). Insgesamt standen sieben frühere Bundesliga-Spieler um die einstigen Münchner Paul Wanner und Ivan Perisic in der Startelf. Auch Donezk, das seine Heimspiele aufgrund des russischen Angriffskriegs in dieser Saison an der Stamford Bridge des FC Chelsea in London austrägt, muss nach dem Jahreswechsel noch in Leipzig ran.

Der Roma, die in der türkischen Metropole mit einem Sondertrikot nach der verheerenden Flutwelle im Himalaya für die Nepal-Hilfe warb, reichte der Treffer von Bryan Cristante (39.) nicht. Archie Brown traf nach der Pause zum Endstand und sicherte den Gastgebern immerhin einen Punkt (48.).