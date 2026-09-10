Der VfB-Torjäger rückt mit seinen drei Toren innerhalb von zwölf Minuten in einen illustren Kreis um Cristiano Ronaldo auf.

Nach seinem historischen Dreierpack in der Champions League war Stuttgarts Torjäger Ermedin Demirovic überwältigt. „Das ist so ein Tag, den ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Ich glaube, jeder möchte Champions League spielen, jeder träumt von Toren. Ich mache drei in einer Halbzeit. Unfassbar. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so glücklich“, sagte der 28 Jahre alte Bosnier nach dem 3:1 (3:1) des VfB gegen Viking Stavanger strahlend und mit dem unterschriebenen Spielball im Arm. Es sei alles „unbeschreiblich“.

Demirovic ist der erste Spieler in der VfB-Geschichte, dem in einem Spiel im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb drei Tore gelangen. Dass er dies auch noch innerhalb von zwölf Minuten erledigte, sicherte dem Bosnier in der Königsklasse einen Platz in einem illustren Kreis um Mohamed Salah, Kylian Mbappé (beide 7 Minuten), Cristiano Ronaldo oder Robert Lewandowski (beide 11).

„Er hat Geschichte geschrieben“

Dass Demirovic im ersten Spiel der Ligaphase zum „Man of the match“ gekürt wurde, war die logische Folge. „Er hat Geschichte geschrieben“, lobte Trainer Sebastian Hoeneß nach den Treffern in der 20., 26 und 32. Minute. „Schön, dass er hier ist. Das ist außergewöhnlich, etwas ganz Besonderes“, ergänzte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Die Treffer zwei und drei hatte Deniz Undav mustergültig vorbereitet. Dies sei „ein erstaunliches Signal“, so Wohlgemuth weiter, „dass die individuelle Qualität in unserem Kader passt“.

In den ersten beiden Bundesligaspielen beim FC Bayern (1:5) und gegen den 1. FC Köln (4:1) hatte Demirovic noch auf der Bank gesessen. Hoeneß hatte dem vom VfL Wolfsburg verpflichteten Dzenan Pejcinovic, der auch im Notizbuch von Bundestrainer Jürgen Klopp steht, den Vorzug gegeben. Sogar ein kurzfristiger Abschied von Demirovic aus Stuttgart hatte im Raum gestanden.

DEINE MEINUNG

Abgehakt. Doch auf eine Kampfansage nach seinem Dreierpack und einem „perfekten Abend“ gegen die Norweger verzichtete Demirovic. „Wir brauchen eine schlagkräftige Mannschaft. Dazu gehören drei Stürmer. Es gibt keinen Freifahrtschein, wo du jedes Spiel machst“, sagte er.

Vielmehr fügte der Stürmer bei DAZN an: „Egal, wer von uns spielt, wir haben eine richtige Qualität auf dem Platz. Ich gönne ihm genauso viel wie er mir. Ich will nur das Beste, deswegen freue ich mich auch, dass er da ist.“ Natürlich werde von Außen „ein bisschen gestichelt, aber in der Mannschaft ist davon gar nichts zu sehen.“