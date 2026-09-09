Gadous Rettungstat frustriert Gegner

Joane Gadou hat in der Nachspielzeit großen Anteil daran, dass der BVB zum Champions-League-Start die drei Punkte in Dortmund behält. Sehr zum Ärger seines Gegenspielers.

Nach dieser Rettungstat musste ein Trikot dran glauben. Abwehrtalent Joane Gadou fälschte beim 3:2-Sieg seines BVB gegen den FC Villarreal in der Nachspielzeit einen Abschluss von Renato Veiga entscheidend ab und verhinderte damit den Ausgleich.

Der Frust beim Ex-Augsburger in Diensten der Spanier war so groß, dass er sein Trikot zerriss. Die TV-Kameras fingen den 23-Jährigen beim Abklatschen nach dem Abpfiff ein – an der Vorderseite seines Oberteils klaffte vom Kragen abwärts ein zentimeterlanger Riss. Während sich Veiga über seine vergebene Chance ärgerte, wurde Gadou für seine gelungene Aktion in höchster Not gefeiert.

Joane Gadou (r.) klatscht mit Torschütze Maximilian Beier ab Joane Gadou (r.) klatscht mit Torschütze Maximilian Beier ab © IMAGO/Maximilian Koch

Kramer schwärmt von „Monster-Save“

„Gadou mit einem Monster-Save. Ein Monster-Save, der Ball hätte im Netz eingeschlagen“, sagte Experte Christoph Kramer bei Amazon Prime. Mit einem Ausfallschritt bekam der 19-Jährige seinen rechten Fuß soeben noch in die Schussbahn und lenkte den Ball so ab, dass er knapp am Tor vorbei sprang (90.+5). Kurz darauf war Schluss.

Sportdirektor Ole Book lobte hinterher den Willen des jungen Innenverteidigers. Es sei „ganz wichtig für einen 19-jährigen Spieler, der in Hoffenheim vielleicht auch ein bisschen mehr zu kämpfen hatte, in einigen Situationen vielleicht nicht sein bestes Spiel gemacht hat – wie er dann heute aufgetreten ist, 90 Minuten top konzentriert“.

Book lobt Gadou: „Spricht absolut für seinen Charakter“

Der BVB-Boss bescheinigte Gadou „eine super Leistung. Er hat wirklich seine ganze Klasse in jungen Jahren schon gezeigt. Das spricht auch absolut für seinen Charakter.“

Die Dortmunder haben Gadou in diesem Sommer für fast 20 Millionen Euro Ablöse von Red Bull Salzburg verpflichtet.