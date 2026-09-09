Erst suspendiert, nun Hoffnungsträger

Anis Hadj Moussa soll nach dem geplatzten Al-Ittihad-Transfer wieder für Feyenoord Rotterdam bereitstehen. Kurz nach der Suspendierung winkt ihm offenbar sogar ein Startelf-Einsatz.

Anis Hadj Moussa steht Feyenoord Rotterdam im Champions-League-Spiel beim FC Barcelona am Mittwoch (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) offenbar wieder zur Verfügung. Der 24 Jahre alte Flügelspieler soll nach seinem Trainings-Comeback auch mit nach Barcelona reisen.

Einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo zufolge könnte er nach seinem Trainings-Comeback sogar wieder für die Startelf infrage kommen.

Der geplante Wechsel zu Al-Ittihad von Hadj Moussa war demnach gescheitert, weil der saudische Klub die Bankgarantie für die Ablöse nicht rechtzeitig vor dem Ende des Transferfensters vorlegen konnte. Feyenoord hätte für ihn 40 Millionen Euro plus vier Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen erhalten. Die Rotterdamer sollen zuvor zwei Angebote über 30 Millionen und 37 Millionen Euro abgelehnt haben.

Hadj Moussa jüngst noch aus dem Kader gestrichen

Am Samstag hatte Hadj Moussa beim 3:1-Auswärtssieg von Feyenoord bei NEC Nijmegen gefehlt, nachdem Trainer Giovanni van Bronckhorst ihn wegen disziplinarischer Verfehlungen aus dem Kader gestrichen hatte. Medienberichten zufolge erschien der Flügelspieler sowohl zu spät am Mannschaftsbus als auch zur Teambesprechung.

Am Montag soll er dann wieder am Training teilgenommen und seine Situation vor den Mitspielern sowie Trainer Giovanni van Bronckhorst erklärt haben. Dem Bericht zufolge spielte bei seinem Wechselwunsch neben den finanziellen Rahmenbedingungen auch der Druck aus Familie und persönlichem Umfeld eine Rolle.

Der Deal wäre der teuerste Verkauf der Feyenoord-Geschichte geworden. Durch das geschlossene saudische Transferfenster bleibt Hadj Moussa nun zunächst in der Eredivisie.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.