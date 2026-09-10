Besonderes Demichelis-Debüt

RB-Coach Martin Demichelis feiert sein Champions-League-Debüt an der Seitenlinie - ausgerechnet in Italien.

Für Trainer Martin Demichelis von Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist sein Champions-League-Debüt an der Seitenlinie in doppelter Hinsicht besonders. „Mein Großvater und meine Großmutter waren Italiener. Also ich habe auch einen italienischen Pass, habe meinen Trainerschein in Florenz gemacht“, sagte der 45-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Abend (21 Uhr im SPORT1-Liveticker) bei Como 1907.

In Italien habe er „viel gelernt“ und „viele Freunde. Deshalb freue ich mich sehr. Aber ich bin der Trainer von RB Leipzig und voll fokussiert auf das Spiel“, versprach Demichelis, der am Comer See wieder auf die zuletzt angeschlagenen Brajan Gruda, Romulo und Castello Lukeba setzen kann.

Leipzig gegen einstigen Wunschkandidaten

Sein Gegenüber Cesc Fábregas galt einst als Wunschkandidat in Leipzig, Demichelis und der Spanier kennen sich aus alten Tagen. „Ich habe als Spieler gegen ihn gespielt, aber jetzt ist das etwas ganz anderes. Es ist für mich keine Überraschung, dass er ein guter Trainer ist. Er war schon als Spieler sehr intelligent“, sagte Demichelis, der einen „sehr guten Gegner“ erwartet. Fabregas habe es „in kurzer Zeit geschafft, dass seine Mannschaft eine brutale Identität hat.“

Der Denkzettel vom Wochenende bei Werder Bremen (1:3) sei abgehakt. „Das Beste nach einer Niederlage ist es, schnell wieder zu spielen“, sagte Demichelis: „Wir sind hier nicht hingeflogen, um zu spazieren. Wir werden Gas geben und versuchen, die drei Punkte zu holen.“