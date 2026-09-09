Mourinho kontert Raúl

Mourinho teilt aus! "Dann muss er nach Hause gehen"

José Mourinho reagiert nach Reals Sieg gegen Inter auf die Analyse von Raúl González Blanco. Der frühere Stürmer war vom Auftritt der Madrilenen nicht komplett überzeugt.

Nach dem Champions-League-Auftaktsieg von Real Madrid gegen Inter Mailand (2:1) war José Mourinho mit der Analyse von Ex-Profi Raúl González Blanco, der das Spiel der Königlichen als phasenweise unsicher beschrieben hatte, nicht ganz einverstanden.

Das machte der Portugiese bei Movistar deutlich. „Es soll nicht nur Kritik geben. Wir haben auch einige gute Dinge getan“, stellte Mourinho klar.

José Mourinho war mit der Analyse von Ex-Spieler Raúl nicht ganz einverstanden José Mourinho war mit der Analyse von Ex-Spieler Raúl nicht ganz einverstanden © IMAGO/NurPhoto

Unmittelbar zuvor hatte Raúl, der als Experte bei Movistar debütierte, den Erfolg der Madrilenen eingeordnet. „Das Beste ist, dass die drei Punkte geholt wurden. Es war nicht einfach, weil Inter eine sehr gut eingespielte Struktur hat und Madrid im Mittelfeld Ausfälle hatte“, sagte der frühere Real-Spieler. Die Tore seien nach Fehlern im Spielaufbau von Inter gefallen, anschließend habe Real klare Chancen vergeben.

Champions League: Mourinho sieht ein „verrücktes Spiel“

Mourinho bezeichnete die Partie dagegen als „verrücktes Spiel“. „Es hätte ohne Probleme 7:6 ausgehen können“, erklärte der Trainer und verwies auf sein geschwächtes Mittelfeld sowie frühe Wechsel des Gegners. „Aber ich glaube, die Spieler haben großartige Arbeit geleistet. Langweilig war es nicht, wir hätten in der letzten Minute der ersten Halbzeit das 3:0 machen können.“

Den Hinweis von Raúl auf die Fehler Inters bei den Real-Toren nahm Mourinho auf, wollte die Treffer aber nicht darauf reduzieren. „Ich stimme Raúl zu, dass die Tore in einer Phase mit Fehlern von ihnen fallen. Aber ich möchte meinen Spielern Anerkennung geben, das Tor von Valverde wurde erarbeitet“, erklärte er.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.