Olise gibt völlig kurioses Interview

Wird den Bayern ihre Taktik zum Verhängnis?

Michael Olise gibt ein denkwürdiges Interview. Der Star des FC Bayern ist trotz des 5:0-Sieges gegen Bodö/Glimt FK nicht gerade in Plauderlaune.

Michael Olise hat nach dem 5:0 (0:0) des FC Bayern gegen den norwegischen Vertreter Bodö/Glimt FK ein kurioses Interview gegeben.

Der Franzose steuerte beim Champions-League-Auftakt-Erfolg der Münchner zwei Tore und eine Vorlage bei. Besonders gesprächig war Olise, der auch zum „Man of the Match“ gekürt wurde, anschließend allerdings nicht.

Michael Olise hat ein denkwürdiges Interview gegeben Michael Olise hat ein denkwürdiges Interview gegeben © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

SPORT1 hat das kuriose Interview mit DAZN-Moderator Jochen Stutzky im Wortlaut:

Jochen Stutzky: Michael, es war ein hartes Spiel, zumindest in der ersten Halbzeit. Wie fühlt es sich an, dieses Spiel mit 5:0 zu gewinnen? Deine Tore waren großartig und du wurdest zum Mann des Spiels gewählt.

Michael Olise: Es ist gut. Es ist das erste Heimspiel (in der Champions League, Anm. d. Red.). Wir wollten gewinnen. Am Ende haben wir gewonnen. Deshalb sind wir glücklich.

Stutzky: Wie einfach ist es, solche Tore zu schießen? Für uns ist das großartig. Wie fühlt es sich für dich an?

Olise: Ich weiß es nicht.

Stutzky: Du weißt es nicht? Du weißt es wirklich nicht?

Olise schüttelt mit dem Kopf.

Stutzky: Wie passiert das? Kommt das einfach so von innen oder denkst du darüber nach?

DEINE MEINUNG

Olise: Ich meine, ich schieße. Und dann geht der Ball rein oder halt nicht.

Stutzky: Aber wenn es so einfach ist, könnte das doch jeder, oder? Aber du bist der Einzige.

Olise: Ich bin nicht der Einzige, der ein Tor schießen kann.

Stutzky: Aber solche Tore?

Olise: Das glaube ich nicht.

Stutzky: Du machst es mir ziemlich schwer, dieses Interview zu führen. Was macht dich glücklich? Was bringt dich zum Lachen? Tore schießen? Gewinnen?

Olise: Yeah.

Stutzky: Okay. Zähe Angelegenheit. Vielen Dank. Genieß deine Auszeichnung.