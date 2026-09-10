Neuer warnt vor Bodö

Der Kapitän des FC Bayern will in seiner letzten Saison zum dritten Mal das Triple gewinnen: "Ich weiß, dass alles drin ist."

Er spielt aller Voraussicht nach seine letzte Saison, es ist damit auch die letzte Chance für Manuel Neuer, ein drittes Mal die Champions League zu gewinnen. „Es ist unser großes Ziel“, es würde mir persönlich alles bedeuten, wenn es das dritte Mal der Fall wäre“, sagte der Kapitän des FC Bayern vor dem Start der Münchner in die Ligaphase der Königsklasse. Gegner am Donnerstagabend ist FK Bodö/Glimt aus Norwegen (21 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Neuer machte auch noch einmal deutlich, dass die Aussicht, zum dritten Mal nach 2013 und 2020 das Triple zu gewinnen, auch der Grund gewesen sei, „warum ich dabei geblieben bin. Ich weiß, dass alles drin ist mit dieser Mannschaft, mit dem Trainerteam und mit dem Teamgeist, den wir in der Mannschaft haben.“ Über den Titel in der Champions League wolle er aber „nicht so viel sprechen“, erst mal gelte: „Wir schauen auf den Start.“

Bayern-Gegner hat „keine Angst vor großen Namen“

Und diesen Start wollen Kapitän Neuer und seine Mitspieler mit der gebotenen Ernsthaftigkeit angehen. „Wir wissen“, sagte er über Bodö/Glimt, „dass wir auf ein starkes Team treffen werden.“ Die norwegische Überraschungsmannschaft, in der vergangenen Saison Achtelfinalist nach Siegen über Manchester City, Atlético Madrid oder Inter Mailand, habe „keine Angst vor großen Namen. Jeder weiß, dass wir diese Mannschaft nicht unterschätzen werden.“

Das 0:0 gegen in der Bundesliga bei Schalke 04 sei „hoffentlich nur eine Eintagsfliege gewesen“, sagte Neuer. Gegen Bodö/Glimt sei der Plan der FC Bayern jedenfalls klar: „Wenn wir das richtige Tempo gehen und den Gegner müde spielen können, haben wir Chancen, Schwachstellen auszunutzen.“