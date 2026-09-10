Schon jetzt besser als vergangene Saison

Der FC Arsenal gewinnt seinen Champions-League-Auftakt in Neapel. Martin Odegaard zeigt direkt, warum er unverzichtbar ist.

Er schießt Tore am laufenden Band und wird dadurch immer mehr zum unverzichtbaren Faktor für den FC Arsenal. Martin Odegaard traf im fünften Pflichtspiel der Saison bereits zum vierten Mal.

Damit hat der Norweger schon jetzt drei Tore mehr erzielt als in der gesamten vergangenen Spielzeit. „Wenn Odegaard in Topform ist, ist auch Arsenal in Topform“, titelte The Telegraph.

Martin Odegaard erzielte den 1:0-Siegtreffer in Neapel Martin Odegaard erzielte den 1:0-Siegtreffer in Neapel © IMAGO/ABACAPRESS

Dass Odegaard derzeit bestens aufgelegt ist, stellte er auch zum Auftakt der Champions League unter Beweis. Christos Tzolis legte für den Kapitän auf, der den Ball mithilfe des Pfostens im Tor unterbrachte. „Ein wirklich großartiges, spätes Tor“, feierte The Telegraph den entscheidenden Treffer zum 1:0 bei der SSC Neapel.

Martin Odegaard der „Held des Abends“

Dabei machten es die Italiener den Gunners alles andere als leicht. Arsenal musste bis zum Schlusspfiff um den Sieg zittern – vor allem weil Noni Madueke, Tzolis und Kai Havertz ihre Chancen nicht nutzen konnten.

Die Zahlen sprechen allerdings eine deutliche Sprache: 26 Torschüsse und ein Expected-Goals-Wert von 4,05. Neapel kam lediglich auf einen Wert von 0,22. „Das Ergebnis von heute Abend wird der Dominanz über diese Napoli-Mannschaft nicht ganz gerecht. Sie hätten eine ganze Menge Tore schießen müssen“, fasste die Daily Mail zusammen.

Am Ende war Arsenal damit „ein sehr verdienter Sieger“, wie die britische Presse unisono urteilte. Und Odegaard wurde zum „Helden des ersten Champions-League-Abends“ gekürt.

„Diese Mannschaft weiß einfach nicht, wie man verliert“

Der Norweger steht damit sinnbildlich für den starken Saisonstart der Gunners. Nach dem Einzug ins Champions-League-Finale in der vergangenen Spielzeit knüpft die Mannschaft um den Norweger dort an, wo sie aufgehört hat.

In den ersten fünf Spielen der noch jungen Saison kommt das Team von Trainer Mikel Arteta auf fünf Siege. „Diese Arsenal-Mannschaft weiß einfach nicht, wie man verliert“, schrieb die Daily Mail angesichts dieses perfekten Starts.

DEINE MEINUNG

Bis ins nächste Champions-League-Finale ist es jedoch noch ein weiter Weg. Mit dem OSC Lille wartet am 13. Oktober der nächste Gegner in der Königsklasse. Dann wird sich erneut zeigen, ob Odegaard seine Topform aufrechterhalten und damit auch Arsenal weiter auf Kurs halten kann.