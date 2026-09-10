Barca „ist das beste Team der Welt“

Der FC Barcelona eilt von Kantersieg zu Kantersieg. Selbst der Gegner verneigt sich, Hansi Flick freut sich über einen außergewöhnlichen Kader.

Fünf Spiele, 22 Tore, kein Ende in Sicht: Ist der FC Barcelona das Nonplusultra im europäischen Fußball? Geht es nach dem Trainer des letzten hoffnungslos unterlegenen Gegners, ist die Antwort eindeutig.

Giovanni van Bronckhorst, Coach von Feyenoord Rotterdam, sah sich gar mit dem stärksten Gegner des Planeten konfrontiert. „Wenn man sieht, wie sie spielen: Barca ist im Moment das beste Team der Welt“, sagte der Niederländer nach dem 1:5 seines Teams gegen die Katalanen in der Champions League.

Karim Adeyemi wird als klare Verstärkung angesehen Karim Adeyemi wird als klare Verstärkung angesehen © IMAGO/NurPhoto

Der einstige Barca-Spieler gab nach dem Auftritt seines Teams im Camp Nou unumwunden zu: „Es ist ein unterschiedliches Level.“

„Barca ist der Sturm“

Schon das erste Tor kam einer Demütigung gleich: Der Brasilianer Raphinha ließ gleich zwei Gegenspieler mit einer vermeintlich einfachen Finte ins Leere rutschen. Als er den Ball in die Maschen jagte, sahen die meterweit über den regennassen Rasen schlitternden Kontrahenten nur ungläubig hinterher.

Ausgerechnet Raphinha, der zuvor den Sprung unter die Top-30-Kandidaten für den Ballon d’Or verpasst hatte, eröffnete also die nächste Tor-Show. Aber er war bei weitem nicht der einzige, der für Highlights sorgte.

„Der Zyklon Barca fegt über den Platz und stellt seine europäische Klasse unter Beweis“, titelte die Mundo Deportivo: „Raphinhas Doppelpack, Adeyemis großartiges Tor, Gabriel Jesus’ Tor bei seinem Debüt und ein Lamine Yamal, der genau das zeigte, was einen Ballon-d’Or-Gewinner ausmacht.“ Die Zeitung Sport ergänzte: „Barca ist der Sturm.“

DEINE MEINUNG

Die Mannschaft des deutschen Erfolgstrainers Hansi Flick hat viele Waffen. „Ein 2×1, das Europa beneidet“, schrieb die spanische Marca. Es handele sich um die „beste Synchronisation“ des Kontinents. Gemeint ist damit: Der FC Barcelona ist auf allen Positionen doppelt stark besetzt. Flick könne problemlos jederzeit rotieren – und tut das mit Blick auf die Verteilung der Spielminuten auch bereits.

Adeyemi wird schon als klare Verstärkung gesehen

Ein besonderes Augenmerk wird in dem Bericht auf den linken Flügel geworfen, wo der Deutsche Karim Adeyemi – der sich gegen Feyenoord als Traumtorschütze hervortat – sich mit Anthony Gordon abwechselt: „Rashford wurde nicht gehalten, doch Anthony Gordon und Adeyemi sind an seiner Stelle gekommen. Hier ist es ganz klar die Position, auf der Barca im Vergleich zu den vergangenen Spielzeiten am meisten dazugewonnen hat.“

Der nicht zu Übertreibungen neigende Flick frohlockte: „Es ist Qualität im Team, auf jeder Position ist sehr viel Qualität. Wir machen Wechsel und die Mannschaft macht mit derselben Idee weiter.“ Er könne in jeder Situation Spieler austauschen.

Konter, Kontrolle, selbst Standards: Der Kader gibt alles her: „Wir haben auch durch direkte Freistöße getroffen und es ist fabelhaft.“

Die nächsten Barca-Gegner heißen Levante, Racing Santander, FC Sevilla und Getafe. Begegnungen, die ausreichend Potenzial für weitere Torfestivals liefern. Wie gesagt, ein Ende ist nicht in Sicht.