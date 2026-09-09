Sané vergibt Großchance bei Pleite

Leroy Sané und Galatasaray müssen zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison eine Niederlage hinnehmen. Der deutsche Nationalspieler scheitert aus aussichtsreicher Position knapp.

Galatasaray hat den Auftakt in die Champions-League-Saison verpatzt. Die Mannschaft um Leroy Sané verlor auswärts bei Sporting Lissabon nach früher Führung mit 1:3 (1:1).

Zunächst profitierten die Türken von einem Eigentor durch Goncalo Inácio (5.), dann glich Geny Catamo (27.) für die Portugiesen aus.

Leroy Sané muss mit Gala eine Niederlage hinnehmen Leroy Sané muss mit Gala eine Niederlage hinnehmen © IMAGO/ZUMA Press Wire

Sané hatte in der Folge die erneute Führung auf dem Fuß, vergab aber aus vielversprechender Position (37.). Nach einer starken Kombination ließ der Deutsche einen Verteidiger ins Leere grätschen, setzte seinen Schlenzer dann allerdings aus zehn Metern Entfernung knapp am Kreuzeck vorbei.

Ex-Schalker trifft traumhaft per Freistoß

In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Portugiesen dann stark verbessert und gingen durch einen Foulelfmeter von Luis Suárez in Führung (57.). Der ehemalige Schalker Rodrigo Zalazar besorgte mit einem Traumtor per Freistoß den 3:1-Endstand (63.).

Sané stand zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits nicht mehr auf dem Feld. Der Linksfuß war bereits nach 58 Minuten für Star-Neuzugang Rafael Leao ausgewechselt worden.