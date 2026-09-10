Traumreise zum Triple: Musiala erlöst die Bayern

Der Nationalspieler läuft von Beginn an auf und erzielt das erlösende Führungstor - und zugleich das 900. der Münchner im Europapokal.

Jamal Musiala hat den FC Bayern auf seine Traumreise zum Triple geschickt. Beim Auftakt der Champions League gegen einen aufmüpfigen FK Bodö/Glimt erzielte der von Beginn an aufgebotene Nationalspieler 76 Sekunden nach der Pause den erlösenden Führungstreffer. Nach einer zähen ersten Halbzeit, in der sie keineswegs wie ein Titelfavorit aussahen, gewannen die Münchner am Ende standesgemäß und überzeugend 5:0 (0:0).

Musiala, der von Trainer Vincent Kompany erstmals seit dem Pokalfinale am 23. Mai in einem Pflichtspiel in der Startelf der Münchner beordert wurde, erzielte zugleich den 900. Treffer für den deutschen Rekordmeister in einem Europapokalspiel. Danach lief es: Harry Kane (61.) per Kopf, Alphonso Davies (77.) mit einem „Hammer“ und Michael Olise mit zwei Traumtoren (83./90.+2) legten nach. Bodös Odin Björtuft sah nach einer Notbremse noch die Rote Karte (87.).

In einem Monat (13. Oktober) bekommt es der FC Bayern erneut mit Norwegern zu tun, dann auswärts bei Viking Stavanger, das am Dienstag 1:3 beim VfB Stuttgart unterlag.

Musiala stand etwas überraschend in der Startformation der Münchner – Kompany hatte allerdings schon am Tag vor dem Spiel signalisiert, dass im Umgang mit dem 23-Jährigen, der wegen seiner Absencen und einer Medikamentenumstellung in zwei Testspielen zusammengebrochen war, nun Alltag einkehren könne: Musiala sei „fast so nah wie möglich an der Realität“. Den Einsatz, ergänzte er am Spieltag, habe er sich durch seine Trainingsleistungen verdient. In der 65. Minute wurde Musiala für Ismael Saibari ausgewechselt.

DEINE MEINUNG

Das Auftaktspiel einer Europapokal-Saison hatte der FC Bayern zuletzt 2002 gegen Deportivo La Corona verloren, nun gelang der 24. Auftaktsieg in Serie. Darüber hinaus bauten die Münchner ihren Champions-League-Rekord auf jetzt 39 Vorrunden-Heimspielen in Serie ohne Niederlage aus (37 Siege, zwei Unentschieden). Als zweite Mannschaft nach Real Madrid haben sie nun mehr als 900 Tore in Europapokalspielen erzielt.

Leicht war es allerdings nicht. Bodö, das in der vergangenen Saison nur ein Auswärtsspiel in der Champions League verloren hatte, erwies sich als kompromisslos in der Defensive und keinesfalls zurückhaltend, wenn es den Ball hatte. Die Bayern waren überlegen, blieben nach einem Kopfball von Luis Díaz, den Torhüter Nikita Haikin gerade noch über die Latte lenken konnte (5.), aber zunächst ohne große Torchance.

Bis zu einem Pfostenschuss von Joshua Kimmich (35.) wirkte das Spiel der Bayern bisweilen allzu behäbig, auch die gefährlichen Schüsse von Musiala (40.) und Kimmich (44.), die Haikin beide Mal stark parierte, führten nicht zur erlösenden Führung. Hakin musste in der Pause verletzt ausgewechselt werden, sein Stellvertreter Julian Faye Lund musste gleich den ersten Ball aufs Tor passieren lassen: Aus halbrechter Position jagte Musiala einen abgefälschten Schuss von Kane ins lange Eck.

Danach hatten die Bayern, die nun wesentlich schneller und zielstrebiger agierten, leichteres Spiel gegen nachlassende, aber nie aufgebende Norweger. Kane traf im der siebten Champions-League-Partie nacheinander – eine Serie, die in der Königsklasse zuletzt Robert Lewandowski von November 2020 bis November 2021 ebenfalls im Trikot des FC Bayern gelungen war (damals neun Spiele). Davies und Olise glänzten danach mit Traumtoren.