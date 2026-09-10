Traumtor und Salto-Jubel: Adeyemi startet stark mit Barca

Der Nationalspieler trifft beim 5:1 gegen Rotterdam sehenswert aus der Distanz.

Traumtor, Salto-Jubel und ein 5:1 zum Start in die Titelmission: Karim Adeyemi kam nach seinem Champions-League-Debüt für den FC Barcelona aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. „Es ist einfach ein Vergnügen, Teil dieses Teams zu sein“, sagte der Nationalspieler nach dem beeindruckenden Sieg gegen Feyenoord Rotterdam: „Wir haben meiner Meinung nach ein überragendes Spiel gemacht. Das fühlt sich wirklich gut an.“

Und Adeyemi hatte einen durchaus sehr sehenswerten Anteil an dem Offensiv-Spektakel im Camp Nou. Der 24-Jährige nahm in der 22. Minute aus der Distanz Maß und schlenzte den Ball mit dem rechten Fuß herrlich ins lange Eck. „Mit deinem schwächeren Fuß“, bemerkte ein Reporter. Adeyemi konterte nach seinem zweiten Pflichtspieltreffer im Trikot der Katalanen seit seinem Wechsel im Sommer von Borussia Dortmund keck: „Ich habe keinen schwachen Fuß.“ Und: „Es war ein großartiger Treffer.“

Barca, das die Champions League zuletzt 2015 gewinnen konnte, hat in dieser Saison alle fünf Pflichtspiele gewonnen und dabei in vier Partien jeweils fünf Tore erzielt. „Aber das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft auftreten, als eine Einheit“, sagte Trainer Hansi Flick. Neben Adeyemi trafen zudem Doppelpacker Raphinha (3., 57.), Superstar Lamine Yamal (77.) und Gabriel Jesus (85.).

Barcelonas Fans hoffen, dass das Warten auf den nächsten Triumph in der Königsklasse in dieser Saison endlich ein Ende hat. „Jeder ist hungrig, wir wollen einfach alles gewinnen“, sagte Adeyemi, der seine Zeit in Barcelona gerade richtig genießt: „Es ist ein Vergnügen. Ich bin dankbar für diese Chance. Jedes Spiel macht einfach Spaß.“