Barca-Juwel schreibt Geschichte

Xavi Espart schreibt in der Champions League Geschichte. Das Eigengewächs des FC Barcelona trifft gegen Paris Saint-Germain und stellt einen Rekord auf.

Bei der 2:4-Niederlage des FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain hat Xavi Espart für einen besonderen Moment gesorgt. Das 19 Jahre alte Eigengewächs traf in seinem ersten Champions-League-Startelfeinsatz für die Katalanen und stellte einen Rekord auf.

Laut CBS Sports Golazo ist Espart nun der jüngste spanische Abwehrspieler, der je in der Königsklasse ein Tor erzielt hat. Zuvor hielt Sergio Ramos diese Bestmarke.

Xavi Espart surpasses Sergio Ramos as the youngest Spanish defender to score in #UCL history 😤 pic.twitter.com/AR7JMbyWZF — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 20, 2026

Trotz Espart-Rekord: FC Barcelona kassiert erste Saisonpleite

Espart markierte in der 55. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. Nach einem Doppelpass mit Fermín López setzte sich der Defensivspieler stark durch, marschierte in Richtung Tor und vollendete selbst.

Der 2007 geborene Spanier gehört bei Barca zu den Aufsteigern der laufenden Saison. Nachdem er in den vergangenen Monaten immer mehr Spielzeit gesammelt hatte, erhielt er auch gegen PSG die Chance in der Startformation und nutzte sie. Die Niederlage konnte Espart allerdings nicht abwenden.

Für die Katalanen war es nach wettbewerbsübergreifend elf Siegen aus elf Spielen die erste Pleite der neuen Saison.