Michael Olise brennen in der Champions League die Sicherungen durch und er fliegt vom Platz. Ex-Bayern-Star Mario Basler kritisiert Olise deutlich - und auch Joshua Kimmich.

Michael Olise hat für seine Unsportlichkeit und den anschließenden Platzverweis beim 3:3 gegen Viking Stavanger in der Champions League eine Menge Kritik erhalten. Daran schloss sich nun auch der ehemalige Bayern-Star Mario Basler an.

„Was hat sich Olise dabei gedacht? Das hat vielleicht auch was mit Arroganz zu tun, dass er meint, er kann alles machen und kann sich alles erlauben“, kritisierte der SPORT1-Experte im Podcast bei Yuvoi. „Er war mit daran schuld, dass dieses Spiel dann noch unentschieden ausgegangen ist“, stellte Basler klar.

Mario Basler kritisiert Michael Olise scharf Mario Basler kritisiert Michael Olise scharf © IMAGO/Jan Huebner

Olise hatte sich beim Spiel in Norwegen zu einer völlig unnötigen Aktion hinreißen lassen und nach einer Gelben Karte seinen Gegenspieler mit dem Ball abgeworfen. Schiedsrichter Georgi Kabakov blieb keine andere Wahl, als dem Star des FC Bayern sofort die zweite Gelbe Karte zu zeigen und ihn so in die Kabine zu schicken. In Unterzahl verpassten die Bayern, die vor dem Platzverweis mit 3:2 in Führung gelegen hatten, den Sieg.

Neben Olise muss auch Kimmich Kritik einstecken

Doch nicht nur der Franzose bekam sein Fett weg. Auch gegen Kapitän Joshua Kimmich schoss Basler scharf. „Bitte lass dich nicht immer hinfallen im Zweikampf. Nimm mal Zweikämpfe an und warte nicht immer, bis der Schiedsrichter pfeift“, adressierte er seine Kritik direkt an den 31-Jährigen.

Kimmich verlor auf der rechten Seite sein Duell mit Stavanger-Kapitän Zlatko Tripic, der anschließend die entscheidende Flanke zum späten 3:3-Ausgleich schlug. „Sei irgendwann mal auch ein Mann und geh in die Zweikämpfe richtig rein“, forderte Basler deshalb.

DEINE MEINUNG

Überhaupt gefiel ihm das Spiel seines ehemaligen Klubs, insbesondere in den ersten 45 Minuten, überhaupt nicht: „Eine Vollkatastrophe in der ersten Halbzeit, muss ich dazu sagen. Das war unterirdisch, was der FC Bayern da gespielt hat.“

Zur Pause hatten die Münchener nach einem Blitz-Gegentor und einem Konter bereits mit 0:2 zurückgelegen. „Ich kann mir das nicht erklären. So schlecht habe ich Bayern schon lange nicht mehr gesehen“, stellte der Europameister von 1996 klar.