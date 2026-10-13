Kane-Abschied? "So ein Szenario wird es immer geben"

Der FC Bayern lässt in der Champions League überraschend Punkte liegen. Die Münchner holen einen 0:2-Rückstand auf, geben dann aber den Sieg aus der Hand.

Später Nackenschlag für den FC Bayern! Der deutsche Rekordmeister musste sich nach einem wilden Schlagabtausch am 2. Spieltag der Champions League beim norwegischen Meister Viking Stavanger mit einem 3:3 (0:2) zufrieden geben.

Zwar drehten die Münchner, angeführt von Torjäger Harry Kane, zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand, doch kurz vor Schluss rettete Herman Haugen (90.) den Gastgebern auf Kunstrasen den Punktgewinn. Das enttäuschende Remis setzt die Bayern vor dem Gigantenduell mit dem englischen Meister FC Arsenal am kommenden Mittwoch unter Druck. Zu allem Überfluss fehlt Michael Olise, der wegen einer Unsportlichkeit Gelb-Rot (74.) sah.

Harry Kane baute seine Torserie in der Champions League aus Harry Kane baute seine Torserie in der Champions League aus © IMAGO/Beautiful Sports International

Kane: „Die Rote Karte hat das Spiel verändert“

„Die erste Halbzeit war nicht gut von uns, die zweite war besser. Aber die Rote Karte hat das Spiel verändert. Wir haben zu viele Fehler in entscheidenden Momenten gemacht, die bestraft wurden“, sagte Kane bei Prime Video inmitten der norwegischen Ekstase. „Oktoberfest in Stavanger“ hieß es bei NRK.

Gianni Stensness (2.) köpfte den norwegischen Meister bereits nach 71 Sekunden in Führung und sorgte damit für das nächste Blitz-Gegentor für die Bayern nacheinander. Zuletzt kassierte der FCB beim 2:2 beim FC Augsburg nach acht Sekunden das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte.

In Stavanger drängte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nach der frühen kalten Dusche auf den Ausgleich, lief dann aber in einen Konter. Peter Christiansen (38.) ließ den Außenseiter von der Sensation träumen.

Olise fliegt vom Platz

Nach der Pause drehten die Bayern auf. Ein Doppelschlag von Kane (54./Foulelfmeter, 60.) brachte den deutschen Rekordmeister zurück ins Spiel. Kane traf damit auch im neunten CL-Spiel in Folge und stellte einen Klubrekord von Robert Lewandowski ein. Luis Díaz (71.) drehte die Partie dann komplett.

Die Bayern schwächten sich dann jedoch selbst. Michael Olise sah kurz nach seiner ersten Verwarnung Gelb-Rot (72.), weil er einem Gegenspieler den Ball ins Gesicht warf.

DEINE MEINUNG

Der Platz, ein enges Stadion und das euphorische Publikum beim ersten Champions-League-Heimspiel in Vikings 127-jähriger Klubgeschichte – „wir sollten schon aufmerksam sein“, hatte Sportvorstand Max Eberl noch gewarnt. Doch seine Worte verhallten, die Bayern legten wie am vergangenen Samstag beim FC Augsburg (2:2) einen Fehlstart hin.

Urbig für angeschlagenen Neuer im Tor

Hatte es da nur 8,4 Sekunden gedauert, schlug der Ball diesmal „erst“ nach 72 Sekunden und einer Ecke des Ex-Fürthers Zlatko Tripic ein. Stensness setzte sich gegen Jonathan Tah und Min-Jae Kim durch und ließ Jonas Urbig, der den angeschlagenen Manuel Neuer im Tor vertrat, keine Chance. Der Jung-Nationalspieler vertrat zum dritten Mal in dieser Saison den angeschlagenen Routinier Manuel Neuer (Fuß), der drei Tage zuvor noch so schwer gepatzt hatte.

Die Bayern antworteten mit wütenden Gegenangriffen. Konrad Laimer und Lennart Karl, zwei der insgesamt sechs Neuen in der Startelf, hatten frühe Chancen. Getreu dem von Kompany ausgegebenen Motto: „Wir sind hierhergekommen, um zu zeigen, was die Leute immer von uns erwarten.“

Seine Elf schnürte Stavanger phasenweise im eigenen Strafraum ein, agierte aber zu einfallslos und wurde selten zwingend. Der Untergrund war ein Hemmnis: Manche Seitenverlagerung klappte auf dem schnellen Rasen nicht wie gewohnt. Harry Kane (34.) vergab per Kopf die beste Ausgleichsmöglichkeit. Viking verlegte sich auf Konter – und kam so zum 2:0, als Nathaniel Brown den Torschützen Christiansen ziehen ließ.

Kompany mit Dreifachwechsel in der Pause

Kompany reagierte mit einem Dreifachwechsel auf die peinliche Darbietung: Dayot Upamecano, Alphonso Davies und Ismael Saibari ersetzten die schwächsten Münchner Tah, Brown und Karl. Die Bayern bäumten sich auf, Kane verkürzte nach einem Foul an Laimer. Der Torjäger (57.) hatte auch das 2:2 auf dem Kopf, der Druck nahm zu.

Und erneut war es Kane, der zuschlug. Díaz gelang sogar die Wende. Es wurde hektisch. Olise warf Tripic den Ball an den Kopf und wurde des Feldes verwiesen. Nach Ballverlust von Joshua Kimmich traf Haugen.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)