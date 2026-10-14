José Mourinho kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Die Fans der AS Roma überraschen ihren Ex-Coach mit einer schönen Geste.

Diese Szenen gingen unter die Haut: José Mourinho ist am Mittwochabend im Stadio Olimpico einen besonders warmer Empfang bereitet worden.

Mourinho gastierte in der Champions League als Trainer von Real Madrid bei der AS Roma, bei dem Verein, den er selbst zweieinhalb Jahre lang trainierte. Real gewann die dramatische Partie schlussendlich mit 4:3 (1:1) und kam dabei nach 1:3-Rückstand noch zurück.

So wurde José Mourinho im Stadio Olimpico empfangen So wurde José Mourinho im Stadio Olimpico empfangen © IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Champions League: Rom heißt Mourinho willkommen

Das Olympiastadion in Rom war mit einer Vielzahl von Plakaten für Mourinho geschmückt. Darunter waren auch Bilder vom Kult-Coach mit der Conference-League-Trophäe. Unter der Leitung von Mourinho hatten die Giallorossi die Erstausgabe des Wettbewerbs in der Spielzeit 2021/22 gewonnen.

Auf den Plakaten standen Ehrbekundungen wie „Willkommen zurück, Special One“, „Wer Rom Ruhm bringt, den ehrt Rom für immer. Deine Hände seien gesegnet, und das Volk erweist dir ewigen Ruhm!“ und „Eine besondere Welt – Das unsterbliche Rom – Ave, Mourinho“.

Unter stehenden Ovationen wurde Mourinhos Name verlesen. Der Coach winkte den Fans zu und bedankte sich für den ehrvollen Empfang.

Seit Anfang Juli steht Mourinho wieder bei Real Madrid an der Seitenlinie. Er hatte die Königlichen bereits von 2010 bis 2013 trainiert. Zwischen Sommer 2021 und Januar 2024 coachte er die Roma.