Der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen reagiert äußerlich gelassen auf die Attacke von Joshua Kimmich nach der CL-Niederlage in Lille.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vom FC Bayern hat äußerlich gelassen auf die Attacke des Vizekapitäns Joshua Kimmich auf die Vereinsspitze in der Causa Jamal Musiala reagiert.

„Mit der Mixzone nach dem Spiel und den Aussagen von Joshua möchte ich es gerne halten, wie ich es vor Kurzem an anderer Stelle gesagt habe: Ich habe nämlich gesagt, wir wollen uns ums Kümmern kümmern und nicht ums Reden. In dem Satz steckt ein wichtiges Wort drin: nicht“, sagte Dreesen am Donnerstagnachmittag bei einem Ortstermin in Unterhaching bei München.

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen reagiert auf die Kimmich-Kritik Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen reagiert auf die Kimmich-Kritik © pictura-alliance/dpa/SID/Harry Langer

„Deswegen“, führte Dreesen weiter aus, „werde ich auch nicht weiter darüber reden. Sie werden verstehen: Wenn wir das schon so gesagt haben, dann wollen wir das auch intern klären.“

Auf die Frage, ob dies bedeute, dass die Bosse Kimmich zu einem Gespräch bitten werden, entgegnete der CEO: „Das habe ich nicht gesagt. Joshua hat ja zu Jamal was gesagt – das habe ich damit gemeint. Das ganze Thema Musiala, da ist alles hinreichend zu gesagt worden. Kümmern, kümmern – und nicht reden!“

Champions League: Kimmich kritisierte die Bayern-Bosse deutlich

Kimmich hatte die Chefetage nach deren konzertiertem Angriff auf seinen Mitspieler Musiala nach der 1:2-Niederlage am Mittwochabend in der Champions League beim OSC Lille scharf kritisiert. Das Vorgehen sei „ein No-Go“ und „nicht bayern-like“ gewesen, sagte der DFB-Kapitän bestimmt.

„Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie man das in der Öffentlichkeit kommuniziert. Das darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um was es geht, und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like“, sagte Kimmich auf SPORT1-Nachfrage nach dem Champions-League-Spiel der Münchner in Lille konkret.

DEINE MEINUNG

Die Bayern hatten am Dienstag einen Burgfrieden mit dem Beraterteam von Musiala erzielt mit dem Tenor, dem Spielmacher auf dem Weg zurück zu alter Stärke Zeit zu geben. Zuvor hatte es mehrere Angriffe auf den 23-Jährigen gegeben, die aufgrund von dessen neurologischer Erkrankung infrage stellten, ob Musiala je wieder Topniveau werde erreichen können.

—mit Sport-Informations-Dienst (SID)