Cancelo geht auf Kritiker los: „Von der Tribüne aus ist jeder Experte“

Joao Cancelo steht nach Barcelonas erster Saisonniederlage in der Kritik. Nun wehrt sich der Portugiese öffentlich gegen seine Kritiker und spricht über den Druck auf dem Platz.

Joao Cancelo hat nach der Kritik an seiner Leistung beim FC Barcelona zurückgeschlagen. Der portugiesische Nationalspieler meldete sich zwei Tage nach der 2:4-Niederlage in der Champions League bei Paris Saint-Germain mit deutlichen Worten über seine Social-Media-Kanäle zu Wort.

„Von der Tribüne aus ist jeder Experte. Ich würde sie gerne mal auf das Feld schicken und sehen, ob sie dem Druck standhalten“, schrieb Cancelo in einer Instagram-Story. Der 32-Jährige reagierte damit auf die Diskussionen um seinen Auftritt in Paris, wo er nach Barcelonas erster Niederlage der Saison zu den meistkritisierten Spielern gezählt hatte.

Joao Cancelo wehrt sich gegen Kritik Joao Cancelo wehrt sich gegen Kritik © IMAGO/Ball Raw Images

Der Außenverteidiger legte kurz darauf nach und machte deutlich, dass er nicht die Absicht habe, aufzugeben. „Der Einzige, der nicht an mir zweifeln darf, bin ich selbst“, schrieb Cancelo.

FC Barcelona: Cancelo überzeugt offensiv

Mit seinen Aussagen rückte der Portugiese vor allem den Druck in den Fokus, dem Profis auf höchstem Niveau ausgesetzt seien. Konkret Bezug auf das PSG-Spiel nahm er nicht.

In der aktuellen Saison hat Cancelo für den FC Barcelona in neun Pflichtspielen zwei Tore und zwei Assists beigesteuert. Während der Außenverteidiger offensiv überzeugt, wurde seine Defensivleistung bereits mehrfach bemängelt.

Am Sonntag (21 Uhr) steht für Cancelo und Co. als Nächstes der Clásico gegen Real Madrid an.



Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.