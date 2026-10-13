Champions League: FC Bayern bei Viking FK heute live im TV, Stream und Ticker

Der Viking FK empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr in der Lyse Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München trifft heute Abend um 21.00 Uhr in der Champions League (Hier geht’s zum LIVETICKER) auf Viking FK und steht dabei in der Lyse Arena vor dem zweiten norwegischen Gegner dieser Europapokalsaison.

Zum Auftakt der laufenden Königsklasse setzte sich der deutsche Rekordmeister bereits mit 5:0 gegen Bodø/Glimt durch – gegen Viking ist es nun das nächste Duell auf norwegischem Boden.

Der FC Bayern ist mit einem Sieg in die Champions-League-Saison gestartet Der FC Bayern ist mit einem Sieg in die Champions-League-Saison gestartet © IMAGO/ANP

Champions League: So verfolgen Sie den FC Bayern bei Viking FK heute LIVE

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Viking FK startete mit einer 1:3-Auswärtsniederlage beim VfB Stuttgart in die laufende Champions-League-Saison. Henrik Bjørdal bereitete dabei den einzigen Treffer der Norweger vor und lieferte mit vier Schussvorlagen mindestens zwei mehr als jeder seiner Mitspieler. Trainer Bjarte Aarsheim trifft mit seiner Mannschaft auf einen Gegner, gegen den Viking im Europapokal erstmals antritt.

FC Bayern ohne Manuel Neuer

Beim FC Bayern München steht seit Montagabend fest, dass Jonas Urbig zwischen den Pfosten stehen wird. Stammkeeper Manuel Neuer hat nach dem Augsburg-Spiel etwas am Fuß gespürt und konnte die vergangenen zwei Tage nicht trainieren. Zudem steht ein Schiedsrichter aus einem vergangenen Bayern-Spiel im Fokus, der zuvor monatelang suspendiert gewesen war. Sportlich reist die Mannschaft von Vincent Kompany nach dem deutlichen Erfolg gegen Bodø/Glimt an, bei dem Michael Olise mit sechs erfolgreichen Dribblings, sechs Schussvorlagen aus dem Spiel und fünf gezogenen Fouls auffiel.

Viking FK und FC Bayern München: Serien im Europapokal

Für den FC Bayern München ist es das zehnte Europacup-Duell mit einem norwegischen Gegner: Die vergangenen neun Partien blieben ungeschlagen, sieben davon gewannen die Münchner bei insgesamt 30 Treffern. Viking FK verlor in diesem Jahrtausend alle vier Spiele gegen deutsche Mannschaften und blieb dabei dreimal ohne eigenen Treffer. Zudem hat Bayern in den vergangenen 22 Champions-League-Spielen immer getroffen und dabei 62 Tore erzielt.

Wird Viking FK gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird VIK gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Prime Video verfolgt werden.

Champions League: Viking FK gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Viking FK gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.