Der VfB Stuttgart empfängt heute den Atlético Madrid. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Noch nie ist der VfB Stuttgart auf Atlético Madrid getroffen – heute Abend steht in der Champions League in der MHPArena die Premiere gegen den spanischen Klub an.

Um 21.00 Uhr empfängt der VfB Stuttgart die Madrilenen, nachdem die Schwaben in sieben bisherigen Spielen gegen spanische Gegner in der Königsklasse ohne Sieg geblieben sind.

Champions league heute live: So verfolgen Sie Stuttgart – Atlético im TV, Livestream, Ticker

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: Prime Video Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Die jüngste Nachrichtenlage beim VfB Stuttgart ist vom Bundesliga-Auftritt beim HSV geprägt, bei dem die Hamburger ihre Siegesserie fortsetzten.

Sebastian Hoeneß und seine Mannschaft wechseln damit direkt zurück auf die europäische Bühne. Ermedin Demirović hat in dieser Champions-League-Saison bereits vier Treffer erzielt und damit einen neuen Stuttgarter Bestwert im Landesmeisterpokal beziehungsweise in der Königsklasse aufgestellt.

Atlético Madrid reist mit Sieg gegen Manchester United an

Atlético Madrid setzte am zweiten Spieltag mit einem 2:0 gegen Manchester United ein Ausrufezeichen. Pablo Barrios traf dabei bereits nach 47 Sekunden zur Führung und brachte 50 seiner 53 Pässe zum Mitspieler.

Auch Ademola Lookman war gegen Manchester United nach seiner Einwechslung erfolgreich und zählt in der Champions League bereits drei Tore sowie eine Vorlage als Joker.

VfB Stuttgart und Atlético Madrid mit markanten Europapokalserien

Der VfB Stuttgart gewann sechs seiner vergangenen neun Heimspiele in europäischen Hauptwettbewerben, darunter den 3:1-Erfolg gegen Viking zum Auftakt dieser Champions-League-Saison.

Atlético Madrid verlor dagegen jedes seiner vergangenen fünf Auswärtsspiele gegen deutsche Mannschaften in der Champions League und acht der vergangenen neun Gastspiele in Deutschland. Die einzige Ausnahme in dieser Serie war ein 4:2-Sieg bei Bayer 04 Leverkusen im Februar 2017.

DEINE MEINUNG

Wird VfB Stuttgart gegen Atlético Madrid heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird VFB gegen ATM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Prime Video verfolgt werden.

Champions League: VfB Stuttgart gegen Atlético Madrid im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: VfB Stuttgart gegen Atlético Madrid im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.