Bitterer Negativ-Rekord für Italien in der Champions League

Diese Lobrede auf ein DFB-Juwel hat es in sich

Vier Serie-A-Teams verlieren ihre Partien in der Champions League. Damit sorgen sie für ein historisches Novum für italienische Mannschaften.

Italiens Vertreter haben in der Champions League einen historischen Tiefschlag erlebt: SSC Neapel, Inter Mailand, Como 1907 und die AS Roma verloren allesamt ihre Partien in der Ligaphase.

Erstmals überhaupt kassierten vier italienische Klubs vier Niederlagen. Zusammen ließen die Teams 14 Gegentore zu. Neun eigene Treffer reichten nicht einmal zu einem Punkt – ein echter Albtraum-Spieltag.

Yann Aurel Bisseck kassierte mit Inter Mailand eine bittere Pleite Yann Aurel Bisseck kassierte mit Inter Mailand eine bittere Pleite © IMAGO/SOPA Images

Besonders bitter: Napoli, Como und Roma gaben jeweils eine Führung noch aus der Hand.

Champions League: Rom bricht gegen Real Madrid ein

Napoli unterlag in Villarreal mit 1:3, nachdem ein Defensivfehler den spanischen Gastgeber zurück ins Spiel gebracht hatte. Trainer Massimiliano Allegri ordnete anschließend ein: „Das Niveau in der Champions League ist höher. Wenn du gegen mittelgroße und kleine Teams spielst, merkst du es nicht, aber in der Champions League merkst du es.“

Auch Como konnte den frühen Vorsprung in Rotterdam nicht verteidigen. Das Team von Cesc Fàbregas verlor bei Feyenoord 2:3, obwohl es durch Assane Diao früh vorgelegt hatte.

Inter dagegen führte gegen den FC Brügge nie und verlor im heimischen San Siro mit 3:4 – die zweite Niederlage im zweiten Spiel der Königsklasse.

Den schmerzhaftesten Einbruch des Abends erlebte jedoch die Roma im Olimpico: Gegen das von Ex-Roma-Coach José Mourinho trainierte Real Madrid führte die AS nach einem Doppelpack von Donyell Malen bereits 3:1, ehe Real das Spiel in der Schlussphase tatsächlich noch dramatisch drehte.

DEINE MEINUNG

Drei Gegentreffer innerhalb von acht Minuten besiegelten den schwarzen italienischen Champions-League-Abend.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.